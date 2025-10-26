Noelia Camacho 26 OCT 2025 - 20:42h.

En España hay 1.300 grandes presas, 375 de titularidad estatal y cuatro de cada 10 cerca de poblaciones

Una de cada tres presas necesitan refuerzos estructurales de manera urgente

ValenciaLa presa valenciana de Forata, que durante la DANA estuvo al borde del colapso, es una de las infraestructuras más criticadas en un informe de un grupo de ingenieros sobre el estado de estas infraestructuras en España. Una de cada tres necesitan refuerzos estructurales de manera urgente.

Hace un año, el miedo a que se rompiera la presa de Forata era tal que aquel 29 de octubre centró toda la atención del polémico y desastroso CECOPI. Pero, un año después ¿podría volver a estar en riesgo la presa? Ha habido obras, pero los expertos denuncian: ni siquiera hay un plan de emergencia.

La situación de las presas en España

José Trigueros, presidente de la asociación nacional de ingenieros de caminos, advierte que el plan del sistema de la presa de Forata está sin implantar, pero no es una excepción. En España hay 1.300 grandes presas, 375 de titularidad estatal, y cuatro de cada 10 cerca de poblaciones. El 75% de ellas están sin planes de emergencia implantados, que son obligatorios desde hace 30 años tras la rotura de la presa de Tous. 1 de cada 3 necesitan refuerzos urgentes de estructura, y el 50% tiene sus desagües en mal estado.

"Lo único que hay que hacer es ponerse manos a la obra y arreglarlo", explica José Trigueros. Estas presas tienen 50 años de media y un centenar superan el siglo, y les falta inversión.

"Priorizar" presas y desvíos en Valencia tras la dana y "acortar plazos"

"Evidentemente no podemos empezar a construir una presa el año que viene si no tenemos el proyecto hecho. Pero yo insisto, en España hay ingenierías muy buenas, muy rápidas y que podemos hacer las cosas y ya digo no es una obra de emergencia porque las obras de emergencia se tienen que hacer en un mes, pero (...) a lo mejor hay que habilitar un procedimiento especial, que por eso he pedido su ayuda también, para poder acortar los plazos", señalaba Trigueros en la Comisión de Investigación del Senado sobre las circunstancias que influyeron en la catástrofe sufrida por la dana. A lo largo de la comparecencia, Trigueros indicaba que si las obras contenidas en los programas de los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación (PGRI) en zonas como el río Magro se hubieran ejecutado, el 29 de octubre hubiera habido "muchos menos fallecidos" y menos daños humanos.

"Si las infraestructuras que estaban previstas se hubieran ejecutado, yo no puedo garantizar, ni nadie puede garantizar, como hubo también muertos en menor dimensión en los otros desbordamientos, pero con total seguridad no hubiera sido del nivel que se produjo", afirmó.

Desde su punto de vista, el día de la dana fallaron las alertas. En su opinión, no es "tan sencillo" decir que hubiera habido menos fallecidos si los valencianos hubieran visto al presidente valenciano, Carlos Mazón, "sentado en una mesa rodeado de siete personas más". "Lo que sí que hubiera funcionado eran las alarmas, tener el plan de inundaciones planteado y las infraestructuras hechas, entonces habríamos hablado a lo mejor de otra cosa", recalcaba.