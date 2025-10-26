Pedro Sánchez responsabiliza a Alberto Núñez Feijóo y a Santiago Abascal de que Carlos Mazón siga al frente de la Comunidad Valenciana

Miles de personas salen a la calle en Valencia en contra de Carlos Mazón tras un año de protestas por su gestión de la DANA

Compartir







LeónEl jefe del Ejecutivo y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha responsabilizado este domingo a los líderes del PP, Alberto Núñez Feijóo, y a Vox, Santiago Abascal, de que Carlos Mazón siga al frente de la Comunidad Valenciana, pese a su gestión "negligente" de la DANA.

En la clausura de unas jornadas del PSOE en León, Sánchez ha dicho que hace un año la "negligencia de uno causó una auténtica tragedia", pero ha añadido que un año después el hecho de que Mazón continúe como presidente de la Generalitat tiene dos responsables: su jefe político, Feijóo, y su principal apoyo parlamentario, Abascal. Además, el presidente del Gobierno ha tachado de "indecente para los valencianos y para los familiares de las víctimas de la DANA" el apoyo que, según ha insistido, siguen prestando Feijóo y Abascal a Mazón.

PUEDE INTERESARTE El dolor de una vecina de Paiporta, casi un año después de la DANA de Valencia

Sánchez aboga por el cambio en Castilla y León con Carlos Martínez

Por otro lado, el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha abogado por el cambio político en Castilla y León para que la Presidencia de la Junta esté liderada por el socialista Carlos Martínez frente a la "involución y parálisis" del proyecto que comparten el PP y Vox.

Según ha explicado, "hay que cambiar a Mañueco" al frente de la Junta, pero no "votando a Vox", que apoyaría al actual presidente de la Administración autonómica. "Cualquier persona, da igual lo que vote, sabe que hay que cambiar a Mañueco", ha reiterado.

PUEDE INTERESARTE Homenaje ciudadano a las víctimas de la dana en el teatro Olympia de Valencia

Al respecto, ha puntualizado que en Castilla y León hay dos siglas diferentes pero que representan el mismo proyecto "de parálisis, involución y decadencia": PP y Vox.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Frente a esta opción solo hay una alternativa "de cambio y de avance" que es el PSOE, con Carlos Martínez al frente para gobernar la Junta. "Por eso quien quiera cambio tiene que apoyar a Carlos Martínez y al PSOE en las próximas elecciones. Todo lo demás será continuidad, parálisis y decadencia, que es, por cierto, lo que tenemos al frente del PP a nivel nacional", ha enfatizado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Pedro Sánchez se ha pronunciado de este modo en León, donde ha participado en el acto público con el que han concluido las Jornadas 'Atrévete a construir futuro. Los Fondos Next Generation, motor de crecimiento en Castilla y León'.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Durante su intervención, Sánchez también ha criticado a los "negacionistas" de la crisis bovina en Castilla y León y se ha referido a Carlos Martínez como el próximo presidente de la autonomía.

El acto ha contado con la presencia de la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró; la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz; el portavoz del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, Patxi López; la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría; la ministra de Igualdad, Ana Redondo y la presidenta del Grupo de Socialistas y Demócratas en la Eurocámara y vicepresidenta primera del Partido Socialista Europeo, Iratxe García.

Igualmente, han participado en el acto público el secretario general del PSOE en León, Javier Alfonso Cendón; la vicesecretaria general del PSOE de Castilla y León, Nuria Rubio y el secretario del PSCyL y candidato a la presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez.

Entre los asistentes se encontraban, además de simpatizantes leoneses, numerosos procuradores, regidores y representantes socialistas, entre ellos, el que fuera presidente de la Junta de Castilla y León entre 1983 y 1986, Demetrio Madrid, el único representante socialista que ha habido al frente de la Administración autonómica.