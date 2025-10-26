La autopsia ha determinado que la muerte se produjo por las lesiones sufridas

LavianaLa Guardia Civil ha confirmado este domingo que la muerte del hombre hallado sin vida en su domicilio de Barredos, Laviana, tras una pelea ocurrida el viernes por la tarde, se trata de un caso de muerte violenta de etiología homicida, según se desprende de la autopsia practicada.

Las Fuerzas de seguridad, que encontraron este sábado el cuerpo sin vida del hombre en su domicilio sopesaban hechos podrían estar relacionados con una pelea ocurrida el viernes por la tarde, en la que habría participado otra persona, que ha sido detenida como presunto autor de un delito de lesiones.

El hombre habría recibido numerosos golpes

En ese momento se desconocían las circunstancias exactas del fallecimiento y ha sido la autopsia la que ha determinado que la muerte se produjo por las lesiones sufridas.

Según recoge el medio local La Nueva España, el altercado ocurrió entre un joven de 24 años y la víctima, un hombre de 65 años jubilado. Según el relato de los vecinos, el hombre habría recibido� numerosos golpes y patadas durante la pelea, y habría sido golpeado además con una vara.

Según los testigos, tras la pelea, el hombre se desplazó a su domicilio por su propio pie, acompañado de un familiar, donde finalmente falleció el sábado.