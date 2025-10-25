Los hechos podrían estar relacionados con una pelea ocurrida el viernes por la tarde

Un hombre ha sido detenido como presunto autor de un delito de lesiones

Compartir







LavianaLa Guardia Civil ha encontrado este sábado el cuerpo sin vida de un hombre en su domicilio en Barredos, Laviana. Los hechos podrían estar relacionados con una pelea ocurrida el viernes por la tarde, en la que habría participado otra persona, que ha sido detenida como presunto autor de un delito de lesiones.

Fuentes de este cuerpo han informado que por el momento se desconocen las circunstancias exactas del fallecimiento. Según han apuntado, será la autopsia la que determine si la muerte se produjo por las lesiones sufridas o por otra causa.

El hombre habría recibido numerosos golpes

Según recoge el medio local La Nueva España, el altercado ocurrió entre un joven de 24 años y la víctima, un hombre de 65 años jubilado. Según el relato de los vecinos, el hombre habría recibido numerosos golpes y patadas durante la pelea, y habría sido golpeado además con una vara.

Según los testigos, tras la pelea, el hombre se desplazó a su domicilio por su propio pie, acompañado de un familiar, donde finalmente falleció el sábado.