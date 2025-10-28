El vehículo había sido sustraído previamente y el hombre carecía del permiso de conducción

En la prueba de alcoholemia arrojó un resultado de 0,75 mg/l en aire espirado, muy por encima del límite legal

La RiojaLa Guardia Civil ha detenido a un hombre de 35 años que, sin carné y bajos los efectos del alcohol, condujo un coche robado en sentido contrario durante 52 kilómetros en la Autopista Vasco-Aragonesa (AP-68) a su paso por La Rioja.

Este conductor kamikaze, detenido como presunto autor de varios delitos contra la seguridad vial, fue interceptado en la AP-68, en el término municipal de Logroño, hacia las 23:00 horas del pasado domingo 26 de octubre, ha detallado este martes la Guardia Civil en una nota.

Iba sin carné y bajo los efectos del alcohol

Varios ciudadanos alertaron a la Guardia Civil y al SOS Rioja sobre un turismo que circulaba en sentido opuesto al estipulado, que avanzaba hacia Zaragoza por la plataforma reservada al tráfico hacia Bilbao.

La Guardia Civil desplegó un operativo de emergencia para alertar a los demás conductores y detener la circulación con el fin de evitar siniestros.

Durante la intervención, este conductor adoptó una actitud impulsiva y agresiva hacia los agentes, a los que proporcionó datos de identidad erróneos, tras lo que se contactaron con las autoridades de Rumanía y Moldavia para verificar su verdadera identidad.

La Guardia Civil constató que el vehículo había sido sustraído previamente y que este hombre carecía del permiso de conducción.

Además, en la prueba de alcoholemia arrojó un resultado de 0,75 mg/l en aire espirado, muy por encima del límite legal; y se negó a someterse a la prueba de detección de drogas.

Por ello, fue detenido como presunto autor de los delitos de falsedad documental, usurpación de identidad, hurto de uso de vehículo a motor, conducción temeraria, conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas, carecer de permiso de conducción y negarse a la prueba de detección de drogas.

Este hombre pasará este martes a disposición de la autoridad judicial