TenerifeLa Audiencia de Santa Cruz de Tenerife ha condenado a dos años de cárcel y cuatro de inhabilitación al oficial jefe y otro mando de la Policía Local de Buenavista del Norte (Tenerife) por quedarse 83.000 euros de las multas. Ambos son culpables de un delito de malversación.

Los dos agentes se han mostrado conformes con la condena sin necesidad de que el caso llegue a juicio con jurado, lo que evita el ingreso a prisión para los dos. El Ministerio Público ha apoyado que su condena de cárcel quede suspensa a condición de que no cometan un delito en tres años, según 'EFE'.

La mayoría de las multas eran de turistas

Los dos policías locales se apropiaron de las multas en efectivo que abonaron varios ciudadanos, la mayoría turistas, por las multas casi siempre puestas por supuestas infracciones de tráfico. El investigado principal puso sanciones que llegan a los 70.000 euros, de los cuales, se apropió de casi 54.000 euros. En cambio, en el caso del segundo agente, las denuncias alcanzaban casi los 46.000 euros, de los que se apropió unos 29.000 euros.

El dinero ya está en las cuentas del Ayuntamiento, un gesto que facilitó el acuerdo entre el Ministerio Público y los acusados. La Guardia Civil destapó el delito durante la 'operación Mártir' ante las sospechas de que las denuncias no eran tramitadas. Las detenciones y el ingreso en prisión se realizaron a finales del año pasado.