La hija de Juan Manuel Serradilla, el español ingresado en Vietnam, informa de que el estado de su padre ha empeorado y ha tenido que ser operado de urgencia

Juan Manuel Serradilla, antiguo profesor de la Universidad de Córdoba y residente en Santander, lleva ingresado desde el pasado 10 de septiembre en un hospital de Vietnam por una pancreatitis aguda en shock séptico. Su familia continúa luchando para poder traer al vecino de Astillero de vuelta a casa. Su hija ha indicado que su situación está empeorando cada vez más y que la infección no parece remitir.

Hace más de un mes que se encuentra hospitalizado en la ciudad de Ho Chi Minh (Saigón), en la Unidad de Cuidados Intensivos del FV Hospital. Viajó a principios de septiembre a Vietnam para realizar turismo en grupo. Un viaje organizado por la Comunidad de Madrid que quiso hacer con su pareja, que no se ha separado de su lado desde que ingresó en el hospital. Además, su hija Sara también cogió rápidamente un vuelo hasta la ciudad donde está hospitalizado su padre. Desde allí trata de recaudar fondos en España con el objetivo de poder llevarle de vuelta a casa.

Las facturas del hospital siguen aumentando

"Es muy importante que podamos tener el vuelo medicalizado preparado para cuando llegue el momento, porque en su situación no se puede perder tiempo. Por eso, vuestra ayuda y la difusión siguen siendo esenciales. Seguimos en esa espera constante, con paciencia y esperanza. Gracias por estar ahí cada día, por vuestro apoyo y por seguir compartiendo la campaña. Nos dais mucha fuerza", decía en un primer comunicado.

Ha tenido que ser operado de urgencia

El hombre, de 76 años, se sometió a una cirugía este pasado lunes. Aunque por el momento no hay cambios visibles, ha podido sobrevivir a esta peligrosa operación que devuelve las esperanzas a sus familiares. “De momento no hay grandes cambios, pero consideramos eso positivo: el hecho de que haya sobrevivido a la intervención y no hayan surgido complicaciones ya es muchísimo para nosotras, nos da esperanza, algo que es muy valioso ahora mismo. Lo califican una y otra vez como un caso excepcional, pero confiamos en que lo va a superar porque él mismo es una persona excepcional”.

El traslado a España sigue siendo una de las grandes complicaciones en este caso. El débil estado de Juan Manuel hace que requiera unos cuidados mínimos en este viaje de vuelta: “Una vez que logre estabilizarse, el gran obstáculo para poder trasladarlo sigue siendo la CRRT (diálisis continua), un tratamiento que no puede interrumpirse durante tantas horas y que ninguna ambulancia aérea privada puede mantener en vuelo”. Por ello, su hija ha querido pedir nuevamente donaciones para poder pagar todos los gastos que requiere su regreso al país: “Por eso, apelamos nuevamente a la humanidad y sensibilidad de la ministra de Sanidad y de las instituciones españolas para que, al menos, se pronuncien y nos informen si existe alguna posibilidad de ayuda”.

Este no es el único problema de la familia, sino que las facturas del hospital siguen aumentando, por lo que se han visto obligados a tener que recurrir al dinero que están recibiendo gracias a los fondos de ‘crowdfunding’. “Ya no tenemos otra alternativa ni forma de prever cuánto tiempo más tendremos que permanecer aquí. Queremos agradecer de corazón a todas las personas que nos estáis apoyando, con vuestras aportaciones y por seguir difundiendo el caso. Cada gesto cuenta y nos da fuerzas para seguir adelante, con la esperanza de poder traerlo a casa cuanto antes”.