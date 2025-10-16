Rocío Amaro 16 OCT 2025 - 07:00h.

Un profesor cordobés se encuentra en estado crítico en Vietnam tras sufrir una pancreatitis aguda con complicaciones severas

Su hija Sara, que viajó a Saigón para acompañarlo, pide solidaridad para que Juan Manuel pueda continuar su recuperación en Córdoba

CórdobaUn viaje de turismo por Vietnam que debía ser una experiencia inolvidable se ha convertido en una horrible pesadilla para Juan Manuel, un cordobés residente en Santander que permanece ingresado en estado crítico a más de 10.000 kilómetros de casa. Su familia, desesperada, ha iniciado una campaña de recaudación de fondos para intentar costear su repatriación médica a España.

El pasado 10 de septiembre, Juan Manuel, que formaba parte de un viaje en grupo organizado por la Comunidad de Madrid, fue ingresado de urgencia en el FV Hospital de Ho Chi Minh (Saigón) tras sufrir una pancreatitis aguda con shock séptico. Su estado se complicó rápidamente y desde entonces permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos.

"Mi padre se encontraba en Vietnam realizando un viaje de turismo en grupo cuando, el pasado 10 de septiembre, tuvo que ser ingresado de urgencia a causa de una pancreatitis aguda con shock séptico", explica su hija Sara en la plataforma GoFundMe, donde ha lanzado una campaña para tratar de recaudar fondos que permitan traerlo de vuelta a España.

Junto a él se encuentra su pareja, que viajaba en el mismo grupo, y su hija, que voló a Saigón nada más conocer la gravedad del caso. "Volé a Vietnam en cuanto tuve conocimiento de su ingreso hospitalario, siguiendo las recomendaciones de los médicos del centro", relata Sara. "Su situación sigue siendo muy grave. La única alternativa médica segura para su repatriación sería mediante un avión ambulancia, cuyo coste es extremadamente elevado y está fuera de nuestro alcance económico".

"Nuestro deseo es traerlo a casa"

El seguro de viaje contratado por Juan Manuel, según explica la familia, ha alcanzado su límite de cobertura, y solo cubre un posible traslado en vuelo comercial con escolta médica, una opción que los médicos consideran "totalmente inviable dadas las condiciones críticas de su estado".

"En estos momentos, su situación sigue siendo muy grave. La única alternativa médica segura para su repatriación a España, en cuanto su estado se estabilice mínimamente, sería mediante un avión ambulancia", detalla Sara en su mensaje. "Nuestro deseo es poder trasladarlo a Córdoba, ciudad en la que resido, para que pueda continuar allí su recuperación y cuidado".

Los costes de una evacuación aérea médica de estas características pueden superar fácilmente los 100.000 euros, una cifra inasumible para la familia, que afronta además los gastos derivados de la hospitalización, el alojamiento y la manutención en Vietnam.

Una lucha contra el tiempo y la distancia

Desde su ingreso, la evolución de Juan Manuel ha sido lenta y complicada. Los médicos del FV Hospital trabajan por estabilizarlo, pero el shock séptico derivado de la pancreatitis ha dejado secuelas graves que dificultan su recuperación.

La familia trata de mantenerse fuerte pese a la incertidumbre. "Estamos haciendo todo lo posible para traerlo a casa en condiciones seguras y dignas", afirma Sara. "Mi padre es un hombre bueno, querido por sus alumnos y compañeros. No imaginábamos que unas vacaciones pudieran acabar así".

Su historia ha calado en plataforma GoFundMe, donde decenas de donantes han comenzado a colaborar, consiguiendo ya una recaudación de 68.801 euros, aunque todavía queda mucho recorrido hasta llegar a los 200.000 que se han marcado como objetivo.

Solidaridad en marcha

GoFundMe ha incluido la campaña en su programa "Crisis internacionales y cooperación: cómo ayudar", que agrupa causas urgentes de carácter humanitario. La familia ha puesto a disposición de los interesados toda la documentación médica y administrativa necesaria para garantizar la transparencia del proceso.

El objetivo es que Juan Manuel pueda ser repatriado a España en cuanto los médicos lo autoricen. "Aunque sabemos que el camino será largo, nuestro mayor deseo es tenerlo cerca, en casa, con la atención médica que necesita y el cariño de su familia y amigos", cuenta Sara, que agradece "de corazón" cada muestra de apoyo recibida.

"Gracias a quienes nos ayudan a no sentirnos solos"

En su mensaje, la hija del profesor agradece las rápidas muestras de apoyo que la publicación ha generado: "Queremos dar las gracias a todas las personas que nos están ayudando. A quienes donan, comparten la campaña o simplemente nos envían un mensaje de ánimo. Nos ayudan a no sentirnos solos en esta situación tan dura".

Juan Manuel, según explican sus allegados, dedicó su vida a la enseñanza, y es muy querido por sus compañeros y alumnos tanto en Córdoba como en Santander, donde reside desde hace años. !Siempre ha sido una persona comprometida, generosa y vital. Ahora necesita que seamos nosotros los que estemos a su lado".