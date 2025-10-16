Gonzalo Barquilla 16 OCT 2025 - 19:41h.

Sara, la hija de Juan Manuel, el profesor cordobés hospitalizado en Vietnam, confía en que la repatriación de su padre ocurra pronto

El caso de Juan Manuel, hospitalizado en Vietnam tras sufrir una pancreatitis aguda: "Su situación es muy grave"

“Hoy hemos estado avanzando con las gestiones para organizar el traslado de mi padre. También le han estado realizando a él pruebas para verificar que puede realizar este traslado en su estado actual. Ha sido un día duro pero esperanzador que nos ha acercado un poquito más al objetivo de volver a España. Sin embargo, aún quedan cabos por atar para tener un presupuesto fijo. Agradecemos toda la colaboración y difusión. Aún queda para llegar a poder costear el traslado".

Son las palabras de Sara, la hija de Juan Manuel Serradilla, el antiguo profesor de la Universidad de Córdoba (UCO) y residente en Santander que permanece hospitalizado en Vietnam desde el pasado 10 de septiembre tras sufrir una pancreatitis aguda con shock séptico durante un viaje de turismo. Su familia sigue muy pendiente de su evolución médica y de su repatriación a España, en unos momentos especialmente complicados.

La familia de Juan Manuel ha recaudado alrededor de 100.000 euros

El seguro de viaje que Serradilla había contratado ha alcanzado ya su límite de cobertura. Cada día, los gastos derivados de la hospitalización, el alojamiento y la manutención en Asia ascienden a varios miles de euros -alrededor de 5.000 diarios-. Además, el coste de un avión medicalizado privado para traerlo a España, ya que en otra aeronave sería impensable por su estado actual, podría superar los 100.000 euros, cifras inasumibles para su hija, su pareja y los familiares y amigos que le apoyan en este proceso.

Por ello, la familia puso en marcha una campaña de recaudación de fondos en la plataforma GoFundMe, con un objetivo de 200.000 euros. Hasta el momento, ya han logrado reunir cerca de la mitad, en torno a 96.600 euros. Desde el entorno han querido dejar claro que serán totalmente transparentes con el uso de los fondos donados y agradecen de corazón todo el apoyo recibido para que Juan Manuel pueda regresar cuanto antes a casa.

La historia de Juan Manuel, el cordobés hospitalizado en Vietnam

Juan Manuel fue a Vietnam para realizar un viaje de turismo en grupo organizado por la Comunidad de Madrid. Tras unos días de visita, el 10 de septiembre, tuvo que ser ingresado de urgencia a causa de una pancreatitis aguda con shock séptico en el FV Hospital de Ho Chi Minh, ciudad conocida también como Saigón, donde permanece en la actualidad. Junto a él se encuentra su pareja, que viajaba con él en el grupo, y su hija Sara, que voló hasta el país asiático al saber lo que había ocurrido. Ambas han informado sobre los detalles para su vuelta; el seguro de viaje únicamente cubre un posible traslado aéreo en vuelo comercial con escolta médica, una opción totalmente inviable dadas las condiciones críticas de su estado.

Los médicos consideran que aún puede pasar un tiempo prolongado antes de que pueda viajar en esas condiciones, si es que llega a ser posible. En estos momentos, su situación sigue siendo muy grave. La única alternativa médica segura para su repatriación a España, en cuanto su estado se estabilice mínimamente, sería mediante un avión ambulancia (un avión medicalizado privado), cuyo coste es extremadamente elevado y está fuera del alcance económico de la familia. Por todo ello, pusieron en marcha la recaudación de fondos. Para hacer posible la vuelta a casa de Juanma en condiciones seguras y dignas. "Nuestro deseo es poder trasladarlo a Córdoba, ciudad en la que yo resido, para que pueda continuar allí su recuperación y cuidado", subrayó Sara, que este jueves ha informado de que la situación puede mejorar en los próximos días.