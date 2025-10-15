Su hija Sara ha afirmado que ya se han recaudado un total de 75.000 euros

Piden ayuda para repatriar de Malasia el cuerpo del hermano de Rafael Ricardi, quien pasó 14 años en prisión por error

La familia de Juan Manuel Serradilla, antiguo profesor en la Universidad de Córdoba (UCO) y residente en Santander, ha lanzado una campaña de 'crowdfunding' para repatriar al docente desde Vietnam. El pasado 10 de septiembre tuvo que ser ingresado de urgencia en un hospital por una pancreatitis aguda con shock séptico y todavía sigue en la UCI.

Su hija Sara ha afirmado que ya se han recaudado un total de 79.000 euros gracias a la aportación de 650 personas. Esto supone el 38% del objetivo final de 200.000 euros.

Su hija Sara y su pareja están junto a él en Vietnam

Juan Manuel Serradilla estaba haciendo turismo en Vietnam, un viaje que realizó en grupo y que fue organizado por la Comunidad de Madrid. Su hija Sara ha asegurado que, debido a esa pancreatitis aguda con shock séptico, "fue hospitalizado en la ciudad de Ho Chi Minh (Saigón), en la Unidad de Cuidados Intensivos del FV Hospital, debido a las graves complicaciones derivadas de dicha pancreatitis".

Sara ha viajado hasta allí para estar a su lado. "Junto a él, estamos su pareja, que viajaba con él en el grupo, y yo, que volé a Saigón en cuanto tuve conocimiento de su ingreso hospitalario, siguiendo las recomendaciones de los médicos del centro". Así, ha destacado que ya han agotado su seguro de viaje, por lo que es vital poder traerlo de vuelta a España.

El seguro de viaje solo cubre un vuelo comercial

"Aunque tenía un seguro de viaje, se ha llegado a su límite de cobertura, por lo que si siguen allí se irán acumulando elevados gastos médicos y de estancia. Además, como es lógico, mi deseo es repatriarlo lo antes posible”, ha confesado. El seguro de viaje que tenía contratado solo cubre un posible traslado aéreo en vuelo comercial con escolta médica. Una opción que, dice, “es totalmente inviable dadas las condiciones críticas de su estado. Los médicos consideran que aún puede pasar un tiempo prolongado antes de que pueda viajar en esas condiciones, si es que llega a ser posible".

Su situación sigue siendo muy grave y la "única alternativa médica segura para su repatriación a España, en cuanto su estado se estabilice mínimamente, sería mediante un avión ambulancia, cuyo coste es extremadamente elevado y está fuera de nuestro alcance económico".

La familia, emocionada por todo el apoyo recibido

Su familia ha puesto en marcha la recaudación para conseguir que Juanma “pueda volver en condiciones seguras y dignas”. Su hija Sara quiere llevarlo a Córdoba, la ciudad en la que ella vive, para seguir su recuperación cuidado. Todos los seres queridos de Juan Manuel se muestran agradecidos por la solidaridad de todas las personas que están colaborando.

“Él se lo merece, es una gran persona, muy querida en sus entornos laborales y sociales, pero, aun así, la respuesta está desbordando todas nuestras expectativas", han recalcado. La embajada española en Vietnam no les ha dado más solución que ampliar el visado para los tres. Este viernes, tendrán cita con el cónsul español en Saigon, aunque esperan conseguir una solución antes. Mientras, intentan ponerse en contacto con el Ministerio de Defensa para ver si pueden ayudarles con un avión, como ya han hecho en otros casos, según 'La Opinión de Málaga'.

Todos los que quieran colaborar pueden hacerlo a través de este enlace.