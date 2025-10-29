Ha reconocido los hechos ante el juez para, según ha expresado, “terminar con este circo mediático”

Ha sido condenado por un delito de maltrato y otro de vejaciones a su expareja, así como por atentado contra la autoridad y otro de lesiones

Ángel Hernández, exprocurador del PSOE por Soria, ha sido condenado a un año y nueve meses de prisión por un delito de maltrato a su expareja, –que es agente de la Policía Nacional–, así como por otro de vejaciones, uno de atentado a la autoridad y otro de lesiones.

La sentencia contra él se ha producido tras un acuerdo entre las partes y después de que Hernández haya reconocido los hechos ante el juez para, según ha expresado, “terminar con este circo mediático”.

Además de la condena a prisión, el exprocurador socialista tendrá que pagar 3.727 euros a su expareja en concepto de indemnización, del mismo modo en que el juez le ha impuesto la prohibición de acercarse a la víctima durante tres años.

De igual modo, se le prohíbe la tenencia de armas y tendrá que hacer un curso de violencia contra la mujer.

El exprocurador del PSOE asegura que ha reconocido los hechos contra el consejo de su abogado

Según ha expresado el propio Ángel Hernández, ha decidido reconocer los hechos en contra de lo que le había aconsejado su abogado, si bien ha sostenido que sigue creyendo que él no cometió ningún delito y que lo único que hizo fue llamar a la puerta de su expareja, en referencia a unos hechos ocurridos en febrero 2024.

Concretamente, ese mes fue detenido tras amenazar y golpear la puerta del domicilio de su entonces pareja sentimental. Hasta allí se desplazó una patrulla de la Policía Nacional, que procedió a identificar y trasladar a Hernández a las dependencias policiales, aunque, debido al estado de exaltación y nerviosismo en el que se encontraba, le llevaron antes al hospital para que recibiera asistencia.

Tras su detención, Ángel Hernández tomó la decisión de renunciar a todos sus cargos políticos, incluyendo su acta de procurador en las Cortes regionales, y también solicitó la baja como militante del PSOE, produciéndose ambas dimisiones de forma casi inmediata tras conocerse la gravedad de los hechos.