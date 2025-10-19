Elena Blanco, teniente alcalde de Villar del Río, ha muerto tras explotar e incendiarse su casa de Soria

Se encontraba sola en el momento del suceso, en base a los indicios recabados por la Guardia Civil

Villar del Río, SoriaLa teniente alcalde del Ayuntamiento de Villar del Río (Soria), Elena Blanco, ha fallecido este domingo, en la explosión e incendio de su vivienda en la localidad soriana.

La autoridad judicial ha procedido al levantamiento del cadáver de Blanco, que fue localizada con vida, pero falleció poco después pese a los intentos de reanimación de los servicios sanitarios en la ambulancia. Se encontraba sola en el momento del suceso, en base a los indicios.

La Guardia Civil investiga el siniestro

Según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press, la explosión ha tenido lugar minutos antes de las 17.29 horas, cuando la sala de operaciones del 1-1-2 ha recibido varias llamadas que informaban de la explosión de la vivienda de dos plantas, ubicada en la plaza del pueblo.

El 1-1-2 ha avisado del suceso a los Bomberos de Ágreda Tierras Altas Moncayo --que han logrado controlar le incendio--, a la Guardia Civil de Soria y a Emergencias Sanitarias - Sacyl.

En un principio no se sabía si en el interior de la vivienda había una persona, si bien posteriormente los bomberos que trabajaban en la extinción del fuego localizaban y extraían el cuerpo de una mujer, que se hallaba entre los escombros.

También se escuchó un fuerte estruendo que pudo deberse al derrumbe de parte del inmueble. La Guardia Civil investiga las causas del siniestro.

Reacciones a la muerte de Elena Blanco

Nada más conocerse la noticia, Carlos Martínez Mínguez, alcalde de Soria, ha publicado un mensaje en sus redes sociales en el que ha lamentado el accidente y la muerte de Elena Blanco.

"Lamento muchísimo el fallecimiento de Elena, tte. de alcalde de Villar del Río. Un abrazo a toda los vecinos y vecinas de este pueblo, en especial a su familia y a la corporación municipal. DEP", escribe el alcalde de Soria en sus redes sociales.