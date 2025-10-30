"La nuclear da tiempo a las renovables": el sector energético reclama prorrogar Almaraz hasta 2030

Las empresas eléctricas han solicitado al Gobierno prorrogar la actividad de la central nuclear de Almaraz hasta 2030

La central de Almaraz y el debate de la energía nuclear en España: "Si cierra, ¿qué va a ser de nuestro mundo rural?"

Las empresas eléctricas propietarias de la central nuclear de Almaraz, ubicada en Cáceres (Extremadura) han dado el paso y han pedido formalmente al Gobierno que se amplíe su funcionamiento hasta el año 2030. El Ejecutivo pone condiciones para aceptar esa petición.

Sin pretenderlo, el apagón le puede haber dado una vida extra a la central de Almaraz. La petición de retraso del cierre de la nuclear llega cuando el sistema sigue actuando de manera reforzada para evitar nuevos sobresaltos, y ahí juega un papel fundamental la energía atómica.

"Es una central que nos da potencia de base, nos da estabilidad, nos tira precios por lo bajo... Si la quitamos, vamos a tener que meter gas", explica Jorge Rodríguez, profesor del campus de Terrassa de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

Almaraz produce el 7% de la energía que se demanda en nuestro país

Las centrales de gas son las que pueden dar estabilidad al suministro, aunque las consecuencias no son las más deseables: "El resultado sería un mayor coste de suministro y más emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera", detalla Jorge Sanz, experto en el sistema eléctrico.

Almaraz produce el 7% de la energía que se demanda en nuestro país, el consumo equivalente a cuatro millones de hogares. La prórroga de funcionamiento se pide hasta 2030, un tiempo extra para culminar la transición energética con el desarrollo de la energía renovable.

"El almacenamiento ahora es una tecnología incipiente e inmadura. Las baterías necesitan su tiempo y yo creo que la tecnología nuclear le va a dar el tiempo que necesita" , subraya Antonio Aceituno, CEO de Tempos Energía. Los municipios del entorno no han dejado de pedir la continuidad de la central. La nuclear sostiene por sí misma 4.000 empleos. Se estima que el coste del desmantelamiento puede superar los 1.000 millones de euros.