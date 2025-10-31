Lorenzo iba con un amigo caminando por el Parque Lineal del barrio de Santa María de Benquerencia cuando lo asesinaron

La madre que estranguló a su bebé de cuatro meses en Sevilla porque no dejaba de llorar evita la prisión permanente revisable

Compartir







ToledoHace cuatro años del crimen de Lorenzo Pompiliu. Un joven de 21 años que recibió un corte profundo en el cuello y que acabó con su vida en el Parque Lineal del Polígono de Toledo. Los hechos ocurrieron a las 02:00 de la madrugada en Halloween de 2021. El caso todavía no se ha resuelto.

La familia de Lorenzo no le olvida y sus padres siguen viviendo entre el dolor y la esperanza de saber qué ocurrió aquella noche. Su progenitor Constantine Cazacu confiesa que siguen sin novedades sobre la investigación y que el caso está archivado, según 'ABC'.

Sus padres piden que el caso de Lorenzo no se olvide

“El asesino de Lorenzo sigue por ahí, él vive, mi hijo no”, lamenta el padre del joven, quien no concibe que todavía no se sepa nada sobre el autor o autores del asesinato de Lorenzo. Su madre Marilena reconoce que lo único que les queda es intentar sobrellevar el dolor que produce la pérdida de un hijo.

Lorenzo falleció el 31 de octubre de 2021, cuando él y un amigo caminaban por el Parque Lineal del barrio de Santa María de Benquerencia. Un hombre con una máscara de Jason Voorhees, el asesino de la saga de terror 'Viernes 13', se cruzó con ellos con un machete y les pidió dinero.

Según el testigo, Lorenzo le ofreció un billete de 10 euros cuando el asaltante le atacó sin decir nada. El corte del cuello fue mortal. La Comisaría Provincial de Toledo se encargó de la investigación y después fue reforzada por unidades especializadas de Madrid. Pese a que se estudió la escena del crimen, ningún indicio ha permitido identificar al autor del ataque.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

“Cada día es un recordatorio de que el asesino sigue libre”, asegura Constantine

El Juzgado archivó provisionalmente la causa por “autor desconocido”, aunque la familia ha presentado recursos para reabrir diligencias, reclamar nuevas pruebas forenses y tomar declaración a testigos pendientes. “Cada día es un recordatorio de que el asesino sigue libre”, asegura Constantine, quien agradece el apoyo de los vecinos para no olvidar a Lorenzo.

El despacho de abogados Castillo Castrillón, que ha llevado el caso, sostiene que las autoridades no han cesado su búsqueda para encontrar al autor del crimen.