El abogado de la familia de la educadora social asesinada en Badajoz, Raúl Montaño, considera que “van en la línea de ratificar efectivamente que fue un ataque sorpresivo y un ataque violento”. Así lo ha afirmado en la segunda sesión del juicio que se celebra en el Juzgado de Menores.

"Lo que se ha practicado se entiende que refuerza efectivamente la tesis que fue, como estábamos diciendo la acusación particular, un asesinato", sentencia el letrado ante los medios, según 'Europa Press'.

Los tres acusados han declarado hoy

El abogado de la víctima recalca que tendrán que valorar si van a realizar alguna modificación en las peticiones de las penas en función de las imputaciones de los menores. Los tres acusados han declarado hoy sobre los hechos que ocurrieron el pasado mes de marzo, cuando ellos tenían edades comprendidas entre los 14 y los 17 años. Pero el letrado ha destacado que no se puede decir nada sobre esto porque son menores y las actuaciones son reservadas.

Montaño sostiene que la responsabilidad civil se ha dejado “aparcado” durante la sesión para ahondar en cuestiones más técnicas o periciales. La valoración de José Duarte, el abogado defensor de uno de los menores, sobre su declaración, es “bastante buena y positiva”: "Ha habido las suficientes contradicciones en general, a lo largo de toda la mañana de la práctica de las pruebas, como para seguir sosteniendo más todavía su inocencia".

"No se les ha tratado como presuntos inocentes", según el abogado defensor José Duarte

El letrado defensor recalca que el menor ha mantenido su inocencia desde el principio del procedimiento “hasta el último segundo”. En cuanto a los otros dos menores, ha expuesto que no puede decir si han mantenido o no su inocencia. Los tres menores han estado esposados en todo momento y, según el abogado, a su juicio "los menores no deben estar esposados en el acto del juicio oral". Así, se ha quejado en este sentido y espera que "para el futuro se sepa que, en principio, no se debe tener a los menores esposados".

"No se les ha tratado como presuntos inocentes en la vertiente del tratamiento que merecen; no en el de la prueba", al tiempo que ha insistido en que son menores de edad y en que "eso hay que tenerlo en cuenta". Duarte ha adelantado que lo que queda por ver en el juicio son los informes finales en los que cada parte pondrá oralmente la valoración que haga de las pruebas.

En cuanto a las contradicciones de su defendido, Duarte resalta que “hay pruebas que van en un sentido y la siguiente contradice completamente la otra”: “Son testificales, sí, pero también incluso periciales, y eso hace concebir la esperanza de que, efectivamente, pueda ser una sentencia absolutoria en el aspecto del homicidio”. Sobre el informe final, el letrado indica que pedirá una sentencia absolutoria con respecto al homicidio.