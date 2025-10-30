Alberto Rosa 30 OCT 2025 - 17:58h.

En una vista pública este jueves, el tribunal ha leído el veredicto en el que se aprecia que actuó "con extrema violencia"

Los médicos que trataron con el presunto asesino de los tres hermanos de Morata de Tajuña confirman que era consciente del triple crimen

Un jurado popular ha declarado culpable a Dilawar Hussein de tres delitos de homicidio sin contemplar las atenuantes de confesión y arrebato que reclamó su defensa.

En una vista pública este jueves, el tribunal ha leído el veredicto en el que se aprecia que actuó "con extrema violencia" y con la atenuante de alteración psíquica, lo que le afectó de forma leve a su capacidad de discernir entre el bien y el mal, según recoge Europa Press.

En el juicio, el autor confeso del triple admitió que asesinó con una barra de hierro a los tres hermanos Gutiérrez Ayuso, manifestando que escuchó "voces en su cabeza" que le llevaron "ahí" y que ve "fantasmas".

"Mi cabeza no está bien"

El suceso tuvo lugar el 17 de diciembre de 2023 en Morata de Tajuña, en Madrid, saltándose una orden de alejamiento en vigor. Tras ingresar en prisión mató también a su compañero de celda, lo que se dirime en otro procedimiento.

Ahora el jurado ve acreditado que, como reconoció el acusado tras el crimen y también durante el juicio, Dilawar mató a golpes "con extrema violencia" a las tres víctimas porque le debían dinero, en un momento en el que su trastorno de personalidad afectaba levemente a sus capacidades: era consciente de la realidad y "entendía la acción como mala", precisa el veredicto, recogido por EFE.

Una vez dictado este veredicto, en la misma vista la Fiscalía ha mantenido su petición de 36 años de cárcel para el acusado por los tres homicidios, mientras la defensa ha solicitado -al quedar acreditado solo un atenuante- que sea condenado a 30 años de prisión (10 por cada víctima) en lugar de los siete y medio que pedía inicialmente.

Una 'estafa amorosa'

"Yo estaba mal. Mi cabeza no estaba bien. Escuché voces por mi enfermedad. Las voces me llevaron ahí. Salté la pared porque quería hablar con ellos pero sacaron cuchillos y yo vi un palo de hierro y les di", confesó.

El móvil del crimen fue la deuda que tenían las hermanas con el acusado, a quien debían 60.000 euros. Amelía y Ángeles fueron víctimas de una 'estafa amorosa' a manos de unos supuestos militares americanos destinados en Afganistán, a quienes mandaban dinero desde el locutorio que regentaba Dilawar.Los hechos se produjeron la mañana del 17 de diciembre de 2023, cuando el investigado acudió al domicilio donde residían los tres hermanos asesinados.

Tras escalar el muro perimetral, llamó a la puerta del domicilio, abriéndole J. G. A.. Una vez en el interior, el investigado le propinó múltiples golpes en la cara y la cabeza utilizando para ello un palo de hierro o un objeto contuso, largo, rígido y pesado de similares características, provocando su fallecimiento por traumatismo craneoencefálico.

Las golpeó con una barra de hierro

A continuación, el investigado se acercó a F. A. G. y le propinó múltiples golpes en la cabeza, utilizando para ello un palo de hierro o un objeto contuso, largo, rígido y pesado de similares características, provocando su fallecimiento por traumatismo craneoencefálico.

Finalmente, se aproximó a F. M. Á. G. y, con idéntica intención, le propinó varios golpes en la cara y en la cabeza utilizando un palo de hierro o un objeto contuso, largo y pesado de similares características hasta provocar su fallecimiento por traumatismo craneoencefálico.

El día 19 de diciembre de 2023 sobre las 20 horas, el investigado accedió al interior del domicilio sito en la Travesía del Calvario n3 de Morata de Tajuña, donde se encontraban los cadáveres de F. A., F. M. y J. G. A., y prendió fuego a los mismos.

El acusado fue detenido el día 22 de enero de 2024 y el juez de Instrucción número 5 de Arganda del Rey acordó la prisión provisional comunicada y sin fianza del acusado, por estos hechos.

El acusado tenía disminuidas sus capacidades intelectivo-volitivas de forma leve en el momento de los hechos, habida cuenta de que presenta un trastorno de personalidad en donde predominan los rasgos paranoides, observado junto una carga progresiva de frustración vivencial situacional.