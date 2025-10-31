El instituto señala que desde que se comunicó el caso de acoso escolar se han adoptado las medidas necesarias

Una influencer denuncia que unos acosadores chantajean a una compañera de un instituto de Mallorca para que se suicide: “Hazte un Sandra Peña”

Compartir







Palma de MallorcaEl IES Ses Estacions se pronuncia sobre las informaciones y los bulos sobre el caso de acoso escolar que denunció la influencer @b_bydidique. El instituto público de Palma sostiene que las autoridades ya lo están investigando y defiende que “cualquier mensaje de odio se tiene que comunicar por los medios adecuados”, una medida que la creadora de contenido no tomó en sus redes sociales.

El instituto señala que, desde que se comunicó el caso de acoso escolar, se han adoptado las medidas necesarias y hace un llamamiento a la tranquilidad.

El instituto condena el acoso escolar y pide responsabilidad contra los bulos

El IES Ses Estacions recalca que "es responsabilidad de todo el mundo evitar que circulen rumores e informaciones falsas en estos casos": "A raíz de las informaciones inexactas que se han difundido recientemente, queremos comunicar que, desde que se inició esta situación, nuestro equipo de profesionales ha estado llevando a cabo las intervenciones pertinentes y ha utilizado los canales adecuados para aclarar los hechos y, sobre todo, se han adoptado las medidas de protección necesarias. De hecho, está en manos de las autoridades correspondientes y estas actuarán según la legislación vigente".

El centro pide tranquilidad y deja claro su compromiso “con la convivencia y con el bienestar de los menores”. “Condenamos el acoso escolar en todas sus formas y trabajamos para prevenir, detectar y actuar ante cualquier situación en que se pueda ver vulnerado el bienestar del alumnado”, aclaran desde el comunicado tras la publicación de la influencer en las redes sociales denunciando la situación de la menor.

PUEDE INTERESARTE La Guardia Civil investiga un posible caso de acoso escolar en un colegio de Baiona, donde han aparecido pintadas

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

"Eres una albóndiga", "No vale la pena que sigas aquí", "Solo haces daño": las frases que recibía la menor

La creadora de contenido afirmó en un vídeo de TikTok que una menor del instituto estaba sufriendo acoso escolar en las redes sociales. Según ella, un grupo de compañeros se burlaba de ella con frases como: “Hazte un Sandra Peña. Lo hemos borrado te damos dos días si no lo has hecho lo volveremos a subir”.

"Eres una albóndiga", "No vale la pena que sigas aquí" o "Solo haces daño". Son algunas de los mensajes que la menor estaba recibiendo por redes sociales, además de las agresiones. La influencer criticó que el instituto no había aplicado el protocolo antiacoso. A raíz de esta denuncia, la Consellería de Educación activó las medidas y empezó a trabajar en el caso. Desde la consellería señalaron que la menor sí pertenece al centro escolar pero que los acosadores no.

Ante posibles casos de acoso escolar existe el teléfono de ayuda 900 018 018. Es gratuito y no deja rastro en la factura.