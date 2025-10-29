Patricia Martínez 29 OCT 2025 - 12:12h.

La directora del colegio denunció la aparición de unas pintadas en el centro que pueden estar relacionadas con el caso

Miles de estudiantes se manifiestan contra el bullying en toda España tras el caso de Sandra Peña

Compartir







Baiona, PontevedraLa Guardia Civil de la comandancia de Baiona ha iniciado una investigación para aclarar un posible caso de acoso escolar en el colegio CPI Cova Terreña de la localidad. Según las primeras investigaciones, se trataría de un caso de agresiones e insultos a un alumno de 13 años por parte de un grupo de compañeros de 15 años.

Los ataques, según confirman fuentes de la Consellería de Educación, habrían comenzado durante las vacaciones de verano, lo que dificultó la respuesta desde el centro educativo. En ese momento la comisión educativa no halló pruebas. Una vez iniciado el curso, la Xunta de Galicia indica que “el centro estuvo vigilante” y abrió una investigación al respecto aunque finalmente el Equipo de Actuación contra o Acoso Escolar, formado por docentes del propio centro, no pudo determinar en ese momento la existencia de acoso escolar por falta de pruebas. Por lo tanto, el centro “actuó en todo momento siguiendo lo que marca o protocolo”, explican desde el gobierno autonómico. Ante esta situación, el centro hizo gestiones para facilitar la investigación policial en marcha y colaborar “en todo lo que sea necesario”.

El pasado lunes, la directora del centro denunció ante la Guardia Civil la aparición de unas pintadas en una pared del centro que podrían tener relación con ese caso de acoso, y se abrió una investigación policial. Los agentes del puesto de Baiona iniciaron de oficio el procedimiento que está en marcha para intentar aclarar las circunstancias de lo sucedido y dar con los responsables.

La investigación está en marcha y será la Fiscalía de menores la que tome las medidas necesarias

La investigación está abierta y en cuanto los agentes concluyan el informe se lo remitirán a la Fiscalía de menores, que adoptaría medidas en caso de confirmar la existencia de acoso escolar e identificar a los menores que son los posibles autores.

Desde la Xunta de Galicia, han reiterado “la tolerancia cero ante este tipo de conductas” y apelan al “compromiso colectivo frente a comportamientos contrarios a la convivencia para seguir actuando con eficacia y diligencia ante cualquier caso que se produzca”.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Nuevo caso después del denunciado en un colegio de Vigo

Este nuevo posible caso de acoso escolar se conoce solo unos días después del denunciado en Vigo, donde el colegio Monterrey abrió cinco procedimientos por un posible caso de acoso escolar de una niña de 5 años. Según denunció la familia de la menor el pasado viernes, durante una concentración a las puertas del centro, la pequeña sufrió agresiones por parte de compañeros de 10 y 11 años.