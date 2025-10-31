El menor ha sufrido por parte de un compañero continuos insultos como "puto rumano", agresiones y vejaciones en el patio

La Policía Nacional investiga el posible acoso escolar a un alumno en el colegio de los Agustinos de Alicante

Compartir







CastellónLos padres de un menor de 15 años han denunciado ante la Policía Nacional de Castellón el presunto acoso escolar que está sufriendo su hijo en un centro educativo de Castellón por parte de otro alumno.

Los progenitores tomaron la decisión ante los constantes insultos y agresiones que está sufriendo el menor desde hace casi un año, cuando llegó a Castellón.

La Conselleria de Educación, por su parte, ha intervenido, junto a la inspección educativa, y ha activado la Unidad Especializada de Orientación, más en concreto en su ámbito de convivencia, compuesta por orientadores y maestros especialistas en pedagogía terapéutica.

Padres desesperados

Los padres del menor han relatado a Mediterráneo de Castellón los insultos a gritos de "puto rumano" recibidos por su hijo, la intimidación a la salida de clase o en la esquina de su casa y las agresiones en el patio, bajándole los pantalones, cogiéndolo del cuello o rompiéndole la camiseta.

PUEDE INTERESARTE La Guardia Civil investiga un posible caso de acoso escolar en un colegio de Baiona, donde han aparecido pintadas

El alumno es un joven introvertido, que todavía no entiende totalmente el castellano, y al que sus progenitores animan a asistir a clase a pesar de la situación que está viviendo. Además, han intentado mediar y el padre llegó a hablar con el presunto agresor, que le dijo que "no podía hacerle nada porque es menor".

Ahora temen que el acoso vaya a más y por eso han decidido visibilizar el caso de su hijo porque "silenciarlos es ser cómplice".