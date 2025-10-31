“Desvívete, te damos dos días y si no volvemos a subirlo”, denunciaba la influencer en un vídeo de TikTok

El efecto mariposa del caso de Sandra Peña: un 'me too' del acoso escolar por el que se multiplican las denuncias

Mallorca“Hazte un Sandra Peña. Lo hemos borrado te damos 2 días si no lo has hecho lo volveremos a subir”, esas y otras amenazas son las que ha denunciado la influencer b_bydidi públicamente por el acoso escolar que está viviendo una menor del instituto IES Ses Estacions de Palma de Mallorca por parte de un grupo de compañeros.

Al parecer, la joven está siendo víctima de vejaciones, agresiones y burlas que son difundidas en redes sociales, además de amenazarle con subir más vídeos si no se suicida.

Así lo explicó la creadora de contenido en un vídeo de TiKTok y asegura que en la cuenta donde publicaban las agresiones le pedían “Desvívete, te damos dos días y si no volvemos a subirlo”.

Las burlas y los mensajes contra la menor que está siendo acosada son continuos y con una frialdad incomprensible. "Eres una albóndiga", "No vale la pena que sigas aquí" o "Solo haces daño" es lo que recibía día tras día, además de las agresiones.

La influencer criticaba que el instituto no hubiese abierto el protocolo

Según informa Diario de Mallorca y a raíz de la denuncia pública de la influencer donde criticaba que el instituto no hubiese abierto el protocolo antiacoso, la Conselleria de Educación ha activado las medidas y trabaja en el caso.

Desde la consellería aseguran que la víctima sí pertenece al alumnado del instituto IES Ses Estacions de Palma de Mallorca, pero los acosadores no.

Inspección educativa ha abierto un protocolo a petición del centro escolar y se está entrevistando con las partes para tratar de esclarecer lo sucedido.

Educación abrió el curso pasado 887 protocolos de acosos escolar de los que el 20 por ciento acabaron confirmándose.

Ante posibles casos de acoso escolar existe el teléfono de ayuda 900 018 018. Es gratuito y no deja rastro en la factura.

