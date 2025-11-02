El homenaje de los familiares de los fallecidos por covid en residencias en el Día de Todos los Santos

Marisa Arellano 02 NOV 2025 - 22:09h.

Ocho altos cargos de la CAM han sido imputados y 87 causas abiertas por las muertes en las residencias madrileñas en la pandemia

Los familiares de las víctimas de coronavirus en las residencias de mayores les han recordado este fin de semana de Todos los Santos

Altavoz en mano, concentración de familiares y homenaje a los fallecidos en las residencias de mayores.

“Por nuestros padres, por nuestras madres, por nuestros hermanos y abuelos”, declama Carmen López, presidenta de Marea de Residencias.

Convocados por esta plataforma, se han concentrado ante la sede de la Comunidad de Madrid, este fin de semana para honrar a sus difuntos.

Denuncian la muerte de 7291 personas en las residencias madrileñas durante el covid, la región con mayor mortalidad de Europa, sin que fueran trasladados a los hospitales, porque había un protocolo que lo impedía, sin asistencia médica y, en muchos casos, solos.

Una desatención médica que han llevado también a los tribunales.

Son ocho altos cargos de la Comunidad de Madrid los que están imputados y pendientes de declarar. Y hay 87 causas abiertas, 73 en instrucción, 10 pendientes de recurso en la Audiencia Provincial y 4 esperando la resolución de recurso en el Tribunal Constitucional.