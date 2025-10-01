"Preocupante" aumento de brotes de Covid en las residencias de mayores de Andalucía

Esperanza Buitrago 01 OCT 2025 - 13:09h.

La Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM) reclama la aplicación estricta de protocolos ante los brotes

Cambio en la campaña de vacunación 2025-2026: Sanidad implanta una variación con respecto al año pasado

La Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM) ha advertido del "preocupante" aumento de brotes de Covid-19 en las residencias geriátricas de Andalucía y reclama la aplicación “estricta” de los protocolos. Desde la Consejería de Sanidad confirman que ha habido 14 brotes en todo 2025 solo en la provincia de Sevilla.

La situación de Andalucía refleja, según la FOAM, la tendencia al alza de brotes e incidencia acumulada que se observa a nivel nacional. Entre las medidas que exigen desde la Federación está un refuerzo inmediato y cobertura completa de la vacunación COVID-19 y gripe en residencias.

En una carta que han remitido a la Consejería de Salud y Consumo, según informa Europa Press, solicitan que la campaña de vacunación, que inicia el próximo 6 de octubre en residencias, "se aplique con la máxima urgencia y cobertura" y que además, se "refuercen los protocolos de prevención".

Cómo es el protocolo ante los brotes de Covid en las residencias

La Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía ha explicado a Informativos Telecinco que cuando se declara un brote se siguen las actuaciones recogidas en el protocolo de actuación de IRA en centros residenciales de personas vulnerables de Andalucía, actualizado 24 de julio de 2023.

Según la Junta a partir de tres personas con gripe o covid, se considera brote. Cuando se aplica el protocolo, las residencias no se ponen en "cuarentena", es decir, no se aíslan.

La actualización del protocolo es otra de las exigencias de la FOAM, además, de la publicación transparente de datos semanales de brotes y evolución por provincias y la vigilancia epidemiológica activa y comunicación inmediata de cualquier caso sospechoso en residencias para garantizar una respuesta precoz.

En este sentido, la Consejería de Salud informa de que en la provincia de Sevilla, desde el comienzo de 2025 y hasta el 30 de septiembre, se han declarado un total de 14 brotes.

De los 14 brotes, dos se han declarado en septiembre: uno en La Algaba y uno en Sevilla. Anteriormente se han declarados dos brotes en agosto (Écija y El Saucejo) y tres en julio (Tomares, Bormujos, Lora del Río).

La Federación de Residencias destaca "especialmente" los brotes en la provincia de Sevilla. En el de la Algaba asegura que hubo 22 contagios y cuatro muertes y casos graves en otras localidades los demás brotes de Écija, El Saucejo, Tomares, Bormujos y Lora del Río.

Este martes, la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Rocío Hernández, ha explicado que se trata de un brote con casos indistintamente de gripe A y Covid-19.

Según datos oficiales del Sistema de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda (Sivira), la incidencia semanal de Covid-19 en Andalucía ha ascendido progresivamente durante el verano, situándose actualmente en torno a 75 casos por cada 100.000 habitantes.

El umbral epidemiológico definido por el Ministerio de Sanidad y el Centro Nacional de Epidemiología sitúa en 100 casos por cada 100.000 habitantes el nivel de alerta que "aconseja extremar la protección de los colectivos vulnerables, entre los que se encuentran los mayores residentes en centros de atención residencial".