Dos menores heridos por arma blanca tras una pelea multitudinaria en Yeles, Toledo

La multitudinaria pelea tuvo lugar en el barrio de la Estación de Yeles

YelesDos jóvenes de 17 años han resultado heridos por arma blanca, uno de ellos de gravedad, en una pelea multitudinaria en el municipio toledano de Yeles.

Fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han informado a EFE de que el aviso se produjo poco antes de las 21:30 horas de este sábado desde la calle Esquivias, en el barrio de la Estación de Yeles, donde tuvo lugar la pelea multitudinaria en la que fueron heridos los dos jóvenes.

Los menores tuvieron que ser trasladados al Hospital General Universitario de Toledo, el más grave en una UVI y el otro, herido de diversa consideración, en una ambulancia de soporte vital básico.

Además de los recursos sanitarios, también se desplazaron al lugar efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Local de Yeles.