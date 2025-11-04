Pasaron de las redes sociales a llenar estadios en América Latina y Europa. Su primer tema pulverizó las listas internacionales y su álbum Ciudades acumula ya más de un billón de reproducciones

Los hermanos venezolanos Alleh y Yorg Haki han dado con la fórmula perfecta del éxito global con fusionar el merengue con el reggaetón. Lo que comenzó como un experimento entre amigos se ha convertido en un fenómeno musical que ha conquistado al público y que los lleva a iniciar una gira por España.

“Creo que nadie se lo esperaba. Nunca lo hicimos esperando un cambio tan drástico, simplemente estábamos haciendo lo que nos gustaba hacer en la vida, lo que era el sueño de cada uno”, Yorg Haki, recordando sus inicios grabando videos "casi caseros” que se hicieron virales en muy pocos días.

Desde entonces, su ascenso ha sido hacia el éxito mundial. Pasaron de las redes sociales a llenar estadios en América Latina y Europa. Su primer tema fue un hit en las listas internacionales y su álbum Ciudades acumula ya más de un billón de reproducciones en plataformas digitales, junto a los primeros puestos con artistas como Bad Bunny.

Queremos seguir conquistando el mundo, seguir creciendo, seguir creando y seguir encontrando esa verdad dentro de uno

A pesar del éxito, los Hacking mantienen una filosofía clara: no perder el contacto con la realidad. “Hay que estar blien claro en por qué uno empieza a hacer esto, y eso es lo que te mantiene siempre con los pies en la tierra, tocando grama de vez en cuando”, comenta uno de los cantantes, Alleh.

Su propuesta, elegida por sus seguidores como “merengueton”, ha logrado revitalizar dos géneros emblemáticos del Caribe y unir a distintas generaciones bajo un mismo ritmo. “Queremos seguir conquistando el mundo, seguir creciendo, seguir creando y seguir encontrando esa verdad dentro de uno”, explican.

La gira española marca una nueva etapa en su carrera, con una producción más ambiciosa y colaboraciones sorpresa que prometen seguir expandiendo su sonido. Barcelona ya se ha rendido a su energía contagiosa, y todo apunta a que el “merengueton” seguirá sonando fuerte en los próximos meses.