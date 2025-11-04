Investigan la desaparición de fentanilo en el Hospital Materno Infantil de Badajoz: no hay sospechosos
El Hospital Materno Infantil de Badajoz informó en septiembre de la desaparición de fentanilo: hay abierta una investigación
Detienen a un comerciante por vender cocaína en su tienda de golosinas de Barcelona
El Hospital Materno Infantil de Badajoz ha denunciado la desaparición de la sustancia opiácea fentanilo. El pasado 23 de septiembre, el personal del centro médico se dio cuenta de que una gran cantidad de esta sustancia había sido sustraída. Ante este suceso, el Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, ha considerado necesario abrir diligencias.
Por el momento, esta información ha sido confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, por lo que han autorizado “una entrada y registro en el hospital” para tratar de recabar pruebas al respecto. El tribunal ha confirmado que están “analizando la documentación” recopilada, pero aseguran que no hay ninguna persona que esté siendo investigada por lo ocurrido, según han recogido medios locales como ‘El Periódico de Extremadura’.
El consumo de fentanilo y opiáceos parecidos, están preocupando cada vez más. En Estados Unidos esta droga ha generado una de las peores crisis de la historia. Hace un par de años que los datos reflejaban ese riesgo. Más de 1.500 personas murieron de media a la semana por consumir algún tipo de opiáceo, la principal causa de sobredosis mortal en el territorio. El fentanilo, un potente opiáceo sintético hasta 50 veces más potente que la heroína y 100 veces más que la morfina, ha ganado notoriedad durante los últimos años, especialmente a raíz de la pandemia de coronavirus.
Las preocupantes cifras de muertes por sobredosis
Las muertes por sobredosis de fentanilo se concentran en consumidores de entre 34 y 44 años (con una tasa de 43,5 por cada 100.000 habitantes) seguido muy de cerca por personas de entre 25 y 34 años (40,8 por cada 100.000 habitantes), mientras que la mayoría son indios americanos, por delante de los afroamericanos. Los expertos coinciden en que el problema se remonta a la alta prescripción de estos productos para hacer frente al dolor crónico, una situación que se ha exacerbado ante la irrupción de cárteles y redes de tráfico ilegal de drogas, que han inundado el mercado negro con grandes flujos de la llamada 'heroína barata' y opiáceos sintéticos.
Los opiáceos se dividen fundamentalmente en dos categorías: medicamentos fabricados legalmente y narcóticos ilícitos procedentes principalmente de terceros países. Los medicamentos como la oxicodona, la morfina y el fentanilo son a menudo recetados para tratar el dolor agudo, mientras que la metadona es utilizada en procesos de rehabilitación de personas con adicción.