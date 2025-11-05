Muere un hombre de 83 años mientras veía una película en un sex shop

Fue el regente del sex shop el que se percató de la muerte del hombre al ver que tardaba en salir y abrir la cabina

Todo apunta a que el fallecimiento se produjo por causas naturales

Un hombre de 83 años murió alrededor de las 14:10 horas de ayer en un sex shop en León mientras visionaba una película en una cabina.

El momento se vivó en una establecimiento erótico de la calle Santo Tirso y fue el regente del sex shop el que se percató de lo ocurrido al ver que tardaba en salir y abrir la cabina.

El hombre llamó inmediatamente a la Policía y se activó el protocolo establecido para este tipo de sucesos, según han informado fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.

Todo apunta a una muerte por causas naturales

Todo apunta a que el fallecimiento se produjo por causas naturales, aunque se empezará a practicar la autopsia en las próximas horas.

