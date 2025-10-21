El joven ha indicado que padece un trastorno de la personalidad con un 49% de discapacidad

El acusado de matar a su madre en León durante la Nochebuena: "Mi familia no eran ellos, eran una especie de clones"

LeónEl joven acusado de matar a su madre en la Nochebuena de 2022, en el barrio de San Esteban de León, ha declarado que no recuerda si cometió el crimen porque sufrió un brote psicótico. El presunto matricida ha afirmado que cuando tiene esos brotes psicóticos ve a las personas “como si fueran clones de sí mismas”.

El joven, que solo ha respondido a las preguntas de su defensa, ha indicado que padece un trastorno de la personalidad con un 49% de discapacidad, según ‘EFE’.

"Recuerdo que cogí un mechero y me fui", asegura el acusado

En la primera sesión del juicio con jurado popular en la Audiencia Provincial de León, el acusado ha reconocido que ese día estaba en casa de su madre pero insiste en que no recuerda nada. El joven -que en ese momento tenía 20 años- ha subrayado que discutió con su progenitora porque quería internarlo en un centro psiquiátrico, pero que en ese momento perdió el contacto con la realidad.

"Recuerdo que cogí un mechero y me fui", ha señalado tras indicar que no recuerda más hasta el día siguiente cuando se despertó. El Ministerio Fiscal ha resaltado que el acusado acudió al piso en el que estaba su madre. Ambos tenían una muy mala relación y eran habituales los insultos y las amenazas de muerte.

El joven le asestó 31 cortes a sangre fría, según el fiscal

El joven intentó entrar dos veces a la casa y después de conseguirlo mantuvo una fuerte discusión con su madre. El fiscal ha recogido que el acusado la atacó con un objeto contundente, presuntamente un jarrón, y le asestó hasta 31 cortes de forma deliberada en distintas partes del cuerpo. Uno de ellos fue de 13 centímetros de profundidad en la yugular y que le causó la muerte.

La acusación particular ha mantenido que el acusado sabía lo que hacía que fueron "31 cortes a sangre fría" y que la Policía encontró restos de sangre en su ropa cuando lo detuvo dos días después de los hechos. Durante el arresto, el joven negó los hechos y le dijo a los agentes que no había visto a su madre en, al menos, una semana. Pero testigos de la zona le vieron salir de la vivienda de su madre el día de los hechos e incluso escucharon la discusión.

Solicitan una pena de 22 años de cárcel

La defensa ha detallado el grado de discapacidad del acusado, su adicción a numerosas drogas y los brotes psicóticos que sufre con frecuencia, por los que recibe tratamiento. El Ministerio Fiscal solicita una pena de 22 años de prisión por el delito de asesinato con alevosía y dos años y medio por amenazas continuadas en el ámbito familiar con el agravante de parentesco.

También 20.000 euros en concepto de responsabilidad civil a la hermana de la víctima. La acusación particular pide 27 años y medio de prisión por homicidio doloso, una orden de alejamiento y una indemnización a la hermana de la víctima.