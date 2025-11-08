La influencer y su pareja se quedaron 24 horas atrapados en su piso sin poder salir

La llave inteligente del piso falló, sin permitir ni la entrada ni la salida a la casa

La influencer sevillana Isabel Ramos, conocida en redes como '@lisasimppon', ha vivido una experiencia que difícilmente olvidará tras mudarse a Córdoba con su pareja. Lo que debía ser un día normal se convirtió en un episodio frustrante: la joven quedó atrapada en su propia casa debido a un fallo en la cerradura inteligente de la puerta.

Los hechos ocurrieron el jueves por la mañana, cuando la creadora de contenido salió de casa para acudir a su segunda clase de Barre y la llave inteligente de la puerta dejó de funcionar. Tras intentar abrirla de manera convencional tanto ella como su novio, Emilio, no lo consiguieron. Finalmente, tuvieron que recurrir a un cerrajero, que pasó más de nueve horas trabajando sin poder desbloquear la cerradura. Según Isabel, al encontrarse la llave por dentro, no era posible cortar la cerradura con herramientas eléctricas.

24 horas atrapados

Tras más de 24 horas atrapados en su piso, el viernes al mediodía el cerrajero logró abrir parcialmente la puerta, permitiendo a la pareja recuperar la normalidad. A pesar del inconveniente, la influencer ha destacado la paciencia y profesionalidad del cerrajero, que logró abrir la puerta sin tener que reemplazarla por completo, resolviendo finalmente el bloqueo tras varias horas de trabajo.

El caso de Isabel también pone de relieve los riesgos que pueden presentar este tipo de cerraduras inteligentes. Aunque ofrecen comodidad y mayor control sobre la seguridad del hogar, su funcionamiento depende de componentes electrónicos que pueden fallar o bloquearse, dejando a los propietarios sin la posibilidad de abrir la puerta de manera convencional. Expertos recomiendan contar con un plan alternativo, como llaves físicas de emergencia o sistemas de desbloqueo manual, para evitar quedarse atrapado en situaciones similares.