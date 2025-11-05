Claudia Barraso 05 NOV 2025 - 19:48h.

La influencer Barbara Jankavski, conocida como 'Barbie humana' por sus cirugías plásticas, ha fallecido a los 31 años: investigan las causas de su muerte

Bárbara Jankavski, influencer brasileña conocida en el mundo de las redes sociales como ‘Barbie humana’, ha fallecido a los 31 años el pasado 2 de noviembre. Acumulaba más de 55.000 seguidores en Instagram, donde mostraba todas las operaciones estéticas a las que se ha ido sometiendo para modificar su imagen y parecerse cada vez más a la conocida muñeca.

Las circunstancias de su muerte salieron a la luz a partir de un testimonio recogido por la CNN de Brasil, del defensor público Renato Campos Pinto de Vitto. El hombre, de 51 años, habría contratado a la influencer para unos “servicios sexuales” la noche en la que murió. Durante ese encuentro ambos consumieron sustancias ilícitas. Como ha relatado el testigo, cuando se quedó dormida, notó que no se movía, lo que le preocupó y tras no poder despertarla decidió llamar a Emergencias. Intentó reanimarla durante nueve minutos exactos antes de la llegada del equipo de médicos que acudieron hasta el domicilio. Tras un tiempo reanimando a la joven, los sanitarios no pudieron hacer nada por salvar su vida y acabaron confirmando su fallecimiento.

Las primeras pistas

La Policía Militar de São Paulo, ha abierto una investigación dado que en el lugar de los hechos encontraron varios detalles que crearon algunas sospechas. La ‘Barbie humana’ fue encontrada únicamente en ropa interior, con una lesión en el ojo izquierdo y marcas en la espalda. Signos en su cuerpo que influyeron en considerar su muerte como “sospechosa”. Las autoridades ordenaron directamente la realización de una necropsia y pruebas toxicológicas para poder descartar o confirmar la implicación de terceros o probar si verdaderamente el consumo de sustancias podría haber sido lo que causó su muerte.

Un amigo de la fallecida confesó que la lesión del ojo se trataba de una caída que sufrió previamente a su muerte. La noticia de su muerte, además de generar muchos rumores y alguna que otra hipótesis en base a lo que han revelado los informes policiales, ha dejado conmovido al país por todas las incógnitas que aún hay sin resolver.