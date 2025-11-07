Rocío Amaro 07 NOV 2025 - 12:50h.

La comunidad ciclista de Atlanta se ha volcado para rendir homenaje a Carlos Moreno, un sevillano fallecido tras ser atropellado por un conductor ebrio mientras entrenaba

Sus amigos y compañeros han iniciado una campaña solidaria que ya ha recaudado más de 87.000 dólares para ayudar a los cuatro hijos del deportista

SevillaCarlos Moreno, era un apasionado del ciclismo y como tal perdió la vida. Padre de cuatro hijos, murió el pasado 19 de octubre en Atlanta (Estados Unidos) tras ser atropellado por un conductor que dio positivo en alcohol. Era tan querido y admirado que su muerte ha conmocionado a la comunidad ciclista estadounidense de tal forma que ha movilizado a cientos de personas en torno a una campaña solidaria para ayudar a su familia.

Natural de Sevilla, era un padre, hermano, hijo y amigo entrañable que había encontrado en la bicicleta su refugio y su pasión, según cuenta sus propios amigos. "Amaba pedalear, compartir rutas con sus compañeros y transmitir optimismo en cada conversación", escriben algunos de ellos en el texto que anima a colaborar en la recaudación de fondos para ayudar a los hijos de la víctima a salir del pozo en el que se hayan inmersos.

Porque su vida se apagó de forma trágica cuando un coche lo arrolló en Sugar Pike Road, en el condado de Cherokee, mientras realizaba una salida en solitario. El conductor fue detenido tras dar positivo en alcoholemia, según confirmaron los medios locales. Una noticia que cayó como el más duro golpe entre quienes lo conocían, "un hombre querido, trabajador, lleno de calma y humor, que siempre tenía una palabra amable para los demás", recuerdan desconsolados.

"Mi papá siempre trabajó muy duro”

En nombre de la familia, su hija mayor, Andrea Moreno, de 25 años, ha compartido un emotivo mensaje en la plataforma "GoFundMe", junto a las palabras de los amigos de su padre . "Soy la hija mayor de Carlos Moreno, quien tristemente falleció después de que un conductor ebrio lo atropellara mientras andaba en bicicleta. Mi papá siempre trabajó muy duro para darnos todo a mis hermanos y a mí. Ahora que ya no está con nosotros, estamos haciendo lo mejor que podemos para salir adelante", escribió.

Andrea explica que esas donaciones "ayudarán a cubrir gastos básicos como la renta y la comida, y también a crear un fondo universitario para mis dos hermanos menores y un mejor futuro para los cuatro". Agradece además "todo el cariño, apoyo y generosidad" recibidos: "su ayuda y sus palabras nos dan fuerza y esperanza para seguir adelante. Por favor, sigan compartiendo nuestra historia y el amor que mi papá siempre transmitía".

Solidaridad que cruza fronteras

La campaña ya ha recaudado más de 80 000 euros, gracias a más de 800 donaciones, por lo que se encuentra ya muy cerca de alcanzar la meta propuesta de 92 000 euros. Una iniciativa con la que pretenden aliviar de alguna manera las cargas económicas de la familia, y rendir también homenaje a la memoria de Carlos, un hombre que, como recuerdan sus amigos, "hacía que cada ruta y cada conversación fueran especiales".

En la página de la campaña de donaciones le describen como un ciclista que "tenía un don poco común y hacía que cada momento compartido fuera único". Sus compañeros lo definen como "el tipo de persona que siempre mantenía la calma, incluso en las cuestas más duras", y destacan su humanidad fuera del deporte: "su bondad, su paciencia y su amor por sus hijos y su familia dejaron huella en todos los que lo conocieron".

Homenaje en atlanta

El pasado sábado 25 de octubre, una asociación de la que formaba parte, la Van Purser Foundation, organizó junto a otros clubes ciclistas de la zona una ceremonia conmemorativa y una procesión ciclista en memoria de Carlos Moreno. La cita tuvo lugar en la Iglesia Cristiana de Antioch, en Canton (Georgia), y recorrió el tramo de Sugar Pike Road donde ocurrió el accidente.

"El evento contó con una enorme participación y un apoyo abrumador", señalan desde la fundación. En sus redes sociales, han publicado un mensaje de agradecimiento a todos los que se acercaron para recordarle: "Gracias a todos los que se unieron a nosotros para el paseo en memoria de nuestro amigo, Carlos. Las millas que compartimos juntos fueron un hermoso homenaje a una vida que significaba mucho para todos nosotros".

Un reflejo del cariño que despertó Carlos entre sus compañeros de afición y entre los vecinos de la zona. "Ver a tantos amigos reunirse para celebrar su vida y la alegría que trajo a cada paseo nos recuerda lo fuerte que es esta comunidad”, añadieron desde la fundación.

Su historia recorrido kilómetros incalculables, tantos como los que él pedaleó a lo largo de su vida. "Su espíritu seguirá rodando con nosotros, kilómetro tras kilómetro", dicen los amigos, que solo esperan poder ayudar a esos cuatro niños que perdieron a su padre en la carretera.