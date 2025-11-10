Un ciervo se esconde durante más de cuatro horas en un parking de Zamora

Daniel Muñoz 10 NOV 2025 - 09:30h.

Los ciudadanos se han visto sorprendidos por el animal, que se ha escondido asustado durante más de cuatro horas en un aparcamiento de la ciudad

Con la ayuda de varios veterinarios y de la policía, los sanitarios han conseguido reducir al animal y sacarlo del parking

ZamoraUn ciervo se ha paseado por las calles de Zamora durante este domingo. Los ciudadanos se han visto sorprendidos por el animal, que se ha escondido asustado durante más de cuatro horas en un aparcamiento de la ciudad. Con la ayuda de varios veterinarios y de la policía, los sanitarios han conseguido reducir al animal y sacarlo del parking sin que el ciervo, de grandes dimensiones, sufriera ningún daño, salvo algunos cortes que sufrió durante su huida el asfalto de Zamora.

A la hora de la comida, las calles de Zamora han dejado su tranquilidad a un lado para prestar atención a un ciervo que se fue el foco de todas las miradas. El cérvido fue visto por la ciudad sobre las 15.00 horas y los vecinos realizaron varias llamadas al 112 para alertar de la situación. El animal, asustado por los coches, se cobijó en el aparcamiento de San Martín, en el centro de de Zamora, y donde estuvo escondido más de cuatro horas hasta que pudieron reducirlo sin daño.

Los servicios sanitarios pusieron en marcha el dispositivo tras las llamadas a Emergencias y tantos los agentes de la policía municipal como los veterinarios actuaron de la mejor manera para encontrar la "mejor solución para el animal", sin que ello pudiera comprometer la seguridad de los ciudadanos.

El ciervo, rescatado en el parking de Zamora sin sufrir daños

El ciervo será liberado en un espacio en el que no corra peligro y alejado de la ciudad. El dispositivo formado por la Policía Municipal, Bomberos, veterinarios municipales, operarios del aparcamiento y veterinarios de Clínica Albéitar y Cobadú, junto a otros profesionales fueron los encargados de sedar al animal para poder sacarlo sin que sufriera daños.

Con el control de los veterinarios el animal fue dormido con dardos tranquilizantes en el interior del aparcamiento para que el traslado quedase en manos del cuerpo municipal de Bomberos. Una vez evacuado del parking, el ciervo ha sido curado de las heridas que se había producido durante su escapada por las calles de Zamora y será liberado sin correr peligro.

El ayuntamiento de Zamora ha agradecido la labor del personal desplegado y ha pedido disculpas a las personas afectadas por este "anormal" suceso. Además, el consistorio ha indicado que no se cobrará el aparcamiento a los perjudicados.