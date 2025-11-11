La pelea entre los 16 ultras de fútbol se produjeron alrededor de las 00:00 horas del pasado 28 de septiembre

Como consecuencia hubo heridos y daños en el mobiliario de los bares de la zona

La Policía Nacional detuvo a 16 ultras de fútbol que, presuntamente, protagonizaron peleas violentas el pasado 28 de septiembre en Santander. Se les atribuen delitos de desórdenes públicos y de odio.

Según la Policía, las detenciones, que se realizaron el 4 de noviembre, se han llevado a cabo en Santander (13) y Gijón (3). La operación sigue abierta en las ciudades y no se descarta que se practiquen más detenciones.

La pelea se produjo después del partido entre el Racing de Santander y el FC Andorra

Los hechos se produjeron alrededor de las 00:00 horas del pasado 28 de septiembre, una vez acabó el partido de fútbol entre el Racing de Santander y el FC Andorra, y tras coincidir en una zona hostelera miembros ultras de ambos equipos, incluídos radicales de Asturias que se habáin desplazado a Santander. El motivo del desplazamiento era el festival anual de Galerna Fest organizado por la Asociación Cultural Alfonso I. Algunos de ellos pertenecen al radical Ultra Boys del equipi de fútbol Real Sporting de Gijón.

Durante la pelea se usaron objetos contundentes y mobiliario como botellas, sillas, vasos o copas. Como consecuencia hubo heridos y daños en el mobiliario de los bares de la zona. La investigación ha sido dirigida por el Juzgado de Instrucción número 5 de Santander.

El equipo de fútbol de Murcia denuncia "insultos racistas"

El Albarán CF ha denunciado a través de un comunicado que su guardameta, Aboubacar Cámara, conocido como 'Bouba' y originario de Guinea, recibión "insultos racistas" por parte de "un jugador del equipo contrario", el CF Lorca Deportiva, el pasado 2 de noviembre.

El club del portero ha denunciado lo ocurrido, demostrando su “total rechazo a unos hechos que nunca deberían suceder en un terreno de juego”, y que dieron lugar a la suspensión del partido.

El Albarán CF subraya que el jugador fue “víctima de una conducta totalmente inaceptable que atenta contra los principios del deporte y del compañerismo”.

“Fue un partido intenso y competido hasta el último minuto, pero, por desgracia, ocurrió algo que nunca debería suceder en un terreno de juego. Un jugador del equipo contrario se dirigió a nuestro portero (Aboubacar Camara) con insultos racistas, señalan.