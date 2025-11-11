La historia de la empresa familiar comenzó hace dos siglos con remolques agrícolas

Rioja Singular Vehicles cuenta con clientes de la talla de Valentino Rossi o Marc Márquez

Una familia de La Rioja ha pasado de construir carros de madera a fabricar impresionantes tráilers. Han pasado dos siglos entre unos y otros, pero, ahora, estos tráilers son verdaderas viviendas móviles de lujo, demandadas incluso por algunas estrellas internacionales, tal y como informa en el vídeo Asier Bailez.

Rioja Singular Vehicles fabrica en su taller riojano tres ‘motorhomes’ al año. Cuestan más de 500.000 euros cada uno y cuentan con todo lujo de detalles.

Fidel Rioja, director general de Rioja Singular Vehicles, muestra uno de los tráilers: “Tenemos un motorhome de un piloto, de 75 metros cuadrados. Calefacción radiante, aire acondicionado… al final se hace un diseño para su casa, como si estuviera en su casa”.

El tráiler es plegable: “Aprietas un botón. Todo va con un sistema hidráulico y engranajes. El montaje total, total, será unos 20 minutos, media hora como mucho. Como en el ejemplo del Tetris: todos los muebles, a la hora de cerrar, encajan. Hay PMAs —puestos de mando avanzado— que en 10 o 15 minutos están en funcionamiento perfecto”.

“Lo que busca el cliente es ver el vehículo y que no se vea como un camión de carretera o de transporte. Como Valentino Rossi, Marc Márquez, o incluso algún jeque árabe que nos ha pedido alguna cosa muy, muy extravagante”, explica Isabel Rioja, directora de producción.

Alexander Rioja, director financiero de la empresa familiar, añade que “también trabajamos con puestos de mando avanzado, para casos en los que puede ocurrir una catástrofe en cualquier parte de España. Talleres móviles...”.

Esta empresa familiar lleva “ya unas cuantas generaciones. Empezó con apeos de labranza y remolques agrícolas”, explica Fidel Rioja.

Lo hizo con Fidel Rioja, quien, tal y como explica su nieta Isabel. Fidel Rioja empezó con remolques agrícolas a “hacer viviendas para todo el tema del circo, de los feriantes...”.

“Abuelo, mira de dónde venimos y dónde estamos. Pero aún nos queda mucho camino por recorrer”, comenta Fidel.