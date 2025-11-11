A lo largo de su brillante carrera, recibió el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica en 1984

El científico Antonio García Bellido, especializado en la investigación sobre la genética del desarrollo y la diferenciación celular, ha fallecido en Madrid a los 89 años, ha informado este martes el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (CBM-CSIC). García Bellido había sido cofundador e investigador principal del CBM, institución que ha mostrado su “profundo pesar” por el fallecimiento del genetista, del que recuerda además su legado científico y le destaca como padre de la Escuela española de Biología del Desarrollo.

Especializado en la genética del desarrollo y la diferenciación celular, García Bellido abrió el camino para llegar a comprender el mecanismo genético de la diferenciación y morfogénesis de los seres vivos, recuerda en su web la Fundación Princesa de Asturias. Su trabajo fue decisivo para entender cómo los genes controlan la formación y organización de los tejidos, contribuyendo a revolucionar la biología moderna.

A lo largo de su brillante carrera, recibió el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica en 1984, además de otros reconocimientos internacionales como el Leopold Mayer de la Academia de Ciencias de París o el Premio Nacional de Investigación Científica Santiago Ramón. El genetista fue también miembro de la Academia Americana de las Artes y las Ciencias (EE.UU.), de la Royal Society de Londres, de la Academia Nacional de Ciencias (EE.UU.) y presidente de la Sociedad Española de Biología del Desarrollo. Su prestigio traspasó fronteras y situó a la ciencia española en el mapa de la genética moderna.

El investigador transformó la biología del desarrollo con su descubrimiento de las “fronteras invisibles” entre los seres vivos, un hallazgo que permitió entender cómo las células se organizan en compartimentos durante el desarrollo de los organismos. “Su trabajo impulsó la investigación española y sigue inspirando a generaciones”, ha destacado el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades en la red social X.

Por su parte, el vicedirector del Centro Nacional de Biotecnología (CNB-CSIC), Lluís Montoliu, ha escrito en sus redes sociales que García Bellido era “uno de los mayores genéticos de nuestro país, experto en biología del desarrollo y mentor de muchos otros científicos/as”.