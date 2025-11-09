Fernando Béjar, amigo del profesor cordobés Juan Manuel Serradilla, ha agradecido la solidaridad y el apoyo mostrado a su campaña de recaudación de fondos

Muere Juan Manuel Serradilla, el profesor cordobés ingresado en Vietnam tras sufrir una pancreatitis aguda con shock séptico

Fernando Béjar, amigo del profesor cordobés Juan Manuel Serradilla, fallecido a los 77 años en Vietnam, le ha dedicado unas emotivas palabras de despedida en un comunicado.

“Hace unas tres horas Juanma nos ha dejado. Que la tierra le sea leve. Nos quedan tantos buenos momentos compartidos y un gran vacío”, escribió el sábado 8 de noviembre en un comunicado en el que ha confirmado el fallecimiento de su amigo.

Béjar, que ha ejercido junto con la hija de Juan Manuel Serradilla de portavoz, creó una campaña para tratar de repatriar al exprofesor a España y cubrir los gastos médicos y de manutención en Vietnam.

Inició una campaña para repatriar a Juan Manuel Serradilla

La campaña ha logrado reunir más de 174.000 euros y Béjar ha querido transmitir el agradecimiento de “Sara, Renate y Dori, que están en Vietnam, toda su familia y todos los amigos de Juanma” por ese “apoyo y calor”.

Fue el 13 de octubre cuando Béjar creo la campaña de ‘crowdfunding’. Su amigo, que había viajado a Vietnam en un grupo organizado por la Comunidad de Madrid para hacer turismo junto con su pareja, llevaba hospitalizado desde el 10 de septiembre en el FV Hospital de Ho Chi Minh (Saigón) debido a una pancreatitis aguda con shock séptico.

Aunque Serradilla tenía seguro de viaje, durante su ingreso alcanzó su límite de cobertura, por lo que los gastos médicos y de manutención allí (más de 4.000 euros diarios) comenzaron a acumularse.

A estos gastos, se unió el de la posible repatriación de Juan Manuel Serradilla, solo viable en un avión ambulancia si su situación se llegaba a estabilizar.

El seguro no cubría esta opción, así que la familia se dirigió al Ministerio de Defensa, Exteriores y Sanidad, para plantear como alternativa su vuelta a España con un avión medicalizado del Ejército de Aire, pero no obtuvieron respuesta.

Así las cosas, llegaron a contactar con una empresa privada para trasladarle, una opción que de haberse llevado a cabo hubiese requerido la suma de 335.000 euros. Finalmente, no pudo ser.

Un día antes de fallecer, el mismo Béjar comunicó que le habían aplicado cuidados paliativos tras agravarse su situación.