La donación del cuerpo a la ciencia es un acto altruista y la decisión puede revocarse en cualquier momento

"Más fuerte que el vinagre": el legado solidario de Alba, la joven que luchó contra la leucemia, sigue vivo en Jerez

España es el primer país del planeta en cuanto a la donación de órganos se refiere, repuntando un 52% en la última década. La ministra de Sanidad, Mónica García, afirmó hace unos meses a los medios de comunicación que "el programa de trasplantes ha de ser un gran motivo de orgullo; nuestro liderazgo en el mundo es posible gracias a una sociedad comprometida, la excelente labor de nuestros profesionales sanitarios y un modelo basado en la organización de procesos de alta complejidad y la continua apuesta por la innovación".

Además, España encabeza a nivel mundial los trasplantes procedentes de donantes en asistolia, es decir, cuando el corazón ha dejado de latir. Con una tasa de casi 54 donantes por millón de población, contribuyó con el 24% de los donantes de la Unión Europea (UE) y el 5% del mundo.

García confirmó el compromiso del Ministerio que dirige "por continuar implantando medidas que permitan que el paciente que necesite un trasplante en España lo reciba a tiempo y con las mayores garantías de éxito, y por seguir desarrollando programas de cooperación internacional que permitan la expansión del trasplante en otros países".

Requisitos para la donación del cuerpo

Para donar nuestro cuerpo a la ciencia, con el objetivo de que sea empleado en la enseñanza y en la campo de la investigación, es necesario haber cumplido los 18 años, aunque no existe un límite de edad.

Los requisitos principales incluyen firmar un formulario de donación con dos testigos, no sufrir enfermedades infecciosas graves en el momento del deceso ni tener ciertas condiciones médicas como obesidad mórbida o enfermedades infecto-contagiosas. También se debe presentar el DNI del donante y de los testigos, así como una copia de la tarjeta sanitaria.

Por lo tanto, se excluye de la donación a quienes hayan padecido algunas enfermedades como hepatitis B/C, sida o tuberculosis, hayan tenido una cirugía mayor reciente, presenten heridas no cicatrizadas o hayan donado órganos para trasplante (con algunas excepciones como las córneas).

Además, la causa de la muerte debe ser natural. Es decir, si el fallecimiento es violento, accidental o requiere de autopsia judicial, no se puede donar el cuerpo.

No es necesario incluir la donación el testamento. Sin embargo, resulta fundamental informar a familiares y amigos de la voluntad de donar el cuerpo. Ellos deberán colaborar en el proceso y avisar al centro de donación tras la muerte puesto que el tiempo es limitado (generalmente, menos de 24 horas).

¿Puedo donar mi cuerpo y mis órganos a la vez?

Sí, se puede. En caso de querer donar el cuerpo a la ciencia, es un proceso separado de la donación de órganos y tejidos, tal y como indican en 'Donor Alliance'. Añaden que los órganos se emplean para el trasplante con el objetivo de salvar vidas.

Añaden que la donación del cuerpo completo sólo ocurre después, una vez asegurado que han cubierto las necesidades de los pacientes que se encuentran en las listas de espera de los hospitales.

El Centro de Donación de Cuerpos (CDC) de la Universidad Complutense de Madrid detalla que el cadáver se utilizará con fines de investigación y docencia. Explican que servirá para realizar avances en la ciencia y en procedimientos quirúrgicos.

Al mismo tiempo, manifiestan, brindará una oportunidad única para avanzar en otras disciplinas como son las especialidades forenses, anatómicas, antropológicas, fisioterapéuticas, odontológicas, traumatológicas, neurológicas, oncológicas, etc. A la conclusión, el cuerpo será incinerado.

¿Supone algún coste para la familia?

En ningún caso tiene un desembolso económico para el donante ni para su familia. El CDC, indica en su web, se hará cargo de los gastos de traslado siempre dentro de la Comunidad de Madrid. Para la mayoría de fallecimientos fuera de la Comunidad de Madrid, se está haciendo igualmente cargo de los costes de traslado a la capital. Y si no es posible, gestionan el cuerpo con otros centros nacionales. Los gastos de incineración también son asumidos por el CDC una vez finalizadas las tareas de investigación y docencia.

Apuntan que, al inscribirse en el registro de donantes, se entregará a esa persona un carnet. Y subrayan que se trata de una decisión que es reversible en cualquier momento, sin necesidad de presentar testigos para revocar dicha postura.

Por último, aclaran que la donación del cuerpo es un acto altruista que no conlleva honorarios ni compensación monetaria. El cuerpo donado se considera 'res extra commercium' y como tal nadie puede comerciar con el mismo, y así se incluye en la ley.