Exclusiva | Leire Díez llora al hablar de su polémico audio: "Estoy preocupada"

Leire Díaz se derrumba en 'El Programa de Ana Rosa' tras la polémica grabación

Ana Rosa Quintana: "Leire era la mano derecha de la mano derecha del presidente"

Tras salir a la luz los nuevos audios de Leire Díez con el fiscal Stampa en los que hay menciones a Pedro Sánchez y un supuesto "encargo" del PSOE, 'El Programa de Ana Rosa' ha entrevistado en directo a la presunta fontanera del Partido Socialista.

Durante esta entrevista en exclusiva, Díez asegura que "cometió una imprudencia" al decir que era mano derecha de Santos Cerdán y que se arrepiente: "Así se me presentó y yo tenía que haberlo negado. No lo hice y fue una imprudencia. Estoy siendo la cabeza de una estrategia mayor que pretende vincular al PSOE con una cloaca que n o existe", ha dicho.

Obsesionada con el periodismo, Leire Díez se siente víctima de esta profesión a la que define como una "cloaca".

Sobre las declaraciones en las que Sánchez le habría dicho que se limpiase todo lo que se pudiese, asegura que esas palabras las pronunció su socio Javier Pérez Dolset: "No las pronuncié yo y creo que lo dice. Yo lo que dije fue más anecdótico que otra cosa".

Leire Díez: "Estoy viéndome sometida a un acoso y a extorsiones por parte de gente que ofrece cualquier cosa por informaciones por falsas que sean"

Al preguntarle si teme que el PSOE decida querellarse contra ella, Leire ha asegurado sentirse "muy tranquila": "Estoy cansada y preocupada por los míos porque no tendrían que ver esto. Si el periodismo se ha convertido en una máquina de triturar personas, ya no es periodismo. No quiero mantener contacto con nadie porque estoy viéndome sometida a un acoso y a extorsiones por parte de gente que ofrece cualquier cosa por informaciones por falsas que sean".

Leire Díez también se ha dirigido a nuestro colaborador José María Olmo y al medio en el que trabaja: "Lo que está haciendo 'El Confidencial', yo tengo las pruebas de cómo han aprovechado la información fruto de un hackeo. Ya está bien porque es lo que hacen siempre".

Además, ha desmentido haber ido a la redacción de 'El Español' a enseñar un vídeo de carácter sexual de Grinda: "He puesto una denuncia contra el fiscal Grinda por denuncia falsa y por revelación de secretos.