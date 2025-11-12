La factura a la que tendrá que hacer frente Cayetano Rivera si se demuestra que el accidente fue por una imprudencia grave del torero

El abogado de Cayetano Rivera estalla en ‘El tiempo justo’ tras filtrarse el atestado policial: “Esto es de vergüenza”

Compartir







Cayetano Rivera Ordóñez tuvo un accidente de tráfico la noche del 9 de noviembre. Supuestamente perdió el control de su vehículo y acabó estrellándolo contra una palmera en una rotonda. Los daños finales del accidente fueron una señal de tráfico destrozada, dos palmeras dañadas y una rotonda completamente arrasada, además del estado en el que acabó su vehículo.

'El programa de Ana Rosa' desvela la cifra a la que tendrá que hacer frente Cayetano Rivera, ya que la aseguradora no se haría cargo de ello si se demuestra que el accidente se debió a una imprudencia grave, es decir, que conducía bajo los efectos del alcohol o por un exceso de velocidad en una vía que está limitada a treinta.

La factura de Cayetano Rivera puede ascender a 2.500 euros o más

La factura podría ascender a 2.500 euros e incluso más. Los operarios ya han empezado a limpiar el desastre y el ayuntamiento está elaborando la factura total de los desperfectos ocasionados por la furgoneta del torero. Deberán replantarse dos palmeras de la especie Washingtonia robusta, cada una de ellas cuesta casi 700 euros, también la señalización de la rotonda por unos 200 euros y otros 900 euros por los daños en los bordillos, la reposición del césped y la limpieza. En total, los daños ascienden hasta los 2.500 euros. Pero eso no es todo, porque si Cayetano Rivera decide sustituir su furgoneta destrozada podría gastarse 50.000 euros.

Si Cayetano Rivera hubiera reconocido la imprudencia o si se acaba demostrando que el accidente fue por una imprudencia grave del torero, tendrá que pagar la factura. La aseguradora podría eximirse o después repercutirle todos los gastos.