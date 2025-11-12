Muere un cazador tras sufrir una dura caída en la localidad de Oña, en Burgos

Un hombre de unos 70 años ha fallecido tras haber sufrido un golpe en la cabeza al sufrir una caída mientras cazaba en Oña, Burgos

Un ciervo se esconde durante más de cuatro horas en un parking de Zamora

Compartir







Un hombre de unos 70 años ha fallecido tras haber sufrido un golpe en la cabeza al sufrir una caída mientras cazaba en el paraje Las Vegas, a un kilómetro y medio aproximadamente al sur de Villanueva de los Montes, en el término municipal burgalés de Oña, según ha informado el centro de emergencias 112 de Castilla y León.

Los hechos han tenido lugar en torno a las 10:17 horas de este miércoles, cuando la sala de operaciones ha recibido una llamada de unos cazadores que habían localizado a un compañero de batida, inconsciente, en el mencionado paraje, e indicaban que presentaba un traumatismo en la cabeza que sospechaban se había producido por una caída.

Un helicóptero sanitario se desplazó hasta el lugar

La sala de operaciones del 112 ha trasladado el aviso a la Guardia Civil, a los Bomberos de Burgos por si fuese necesario realizar porteo del paciente -y que han movilizado a los voluntarios de Briviesca- y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado un helicóptero sanitario.

En el lugar, el personal sanitario ha confirmado que el paciente se encontraba fallecido y la Guardia Civil ha activado el protocolo judicial.