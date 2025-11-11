Vecinos de Riofrío niegan las acusaciones de matar vacas: "Es todo mentira, somos vecinos muy tranquilos"

El conflicto entre el ganadero y los vecinos de Riofrío de Órbido sigue abierto. Los habitantes denuncian los destrozos causados por los animales sueltos

Cien vacas sueltas siembran el caos en un pueblo de León: "Destrozan los cultivos y las pérdidas son grandes"

En Riofrío de Órbido, un pequeño pueblo de León, los vecinos denuncian que un ganadero deja su ganado suelto por el municipio, provocando accidentes y pérdidas económicas. Sin embargo, el ganadero se defiende y asegura ser la verdadera víctima: afirma que le han robado y asesinado cincuenta vacas y que ha recibido amenazas de muerte, todo ello denunciado ante la policía.

'Vamos a ver' habló en directo con los vecinos. Meri comentó sobre las declaraciones del ganadero: "Lo que dice es una absoluta barbaridad. El pueblo no ha perseguido a las vacas, llevan tres años campando a sus anchas por los campos de cereal, pero ahora bajan al pueblo, a las huertas, y causan destrozos. Además, están por las carreteras, lo que representa un verdadero peligro".

Pascuala: "Nosotros estamos cuidando su ganado"

Pascuala también criticó las palabras del ganadero: "Se lo está inventando todo. Si tuviera su ganado regulado, podría denunciarlo. Que lo demuestre. Nadie le ha cortado los cables ni nada por el estilo, nosotros estamos cuidando su ganado".

Sobre las acusaciones de asesinato de vacas, añadió: "Es todo mentira. Somos vecinos muy tranquilos y no creo que a nadie se le ocurra matar una vaca, que además no se mata así como así. Que demuestre los cadáveres".