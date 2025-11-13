'Vamos a ver' se ha desplazado hasta una parroquia de Vigo donde unos okupas hacen la vida imposible a sus vecinos

Así ha recuperado Kathy su vivienda en Moncofa tras cinco años okupada: destrozada y llena de excrementos y gatos abandonados

'Vamos a ver' se ha desplazado hasta una parroquia de Vigo para hablar con sus desesperados vecinos que denuncian que desde hace un año, cuando se instaló un grupo de okupas en una casa cercana, su vida se ha convertido en un infierno. Ahora allí se vende droga, las peleas son constantes y es habitual el trasiego de personas bebidas y drogadas por la calle. Pinchan las ruedas de los vecinos y roban a los vecinos, que aseguran que esta situación es insostenible.

Lucía, una de las vecinas afectadas por estos incomodos vecinos, nos ha asegurado que les resulta "prácticamente imposible conciliar el sueño por la noche".

"Tenemos mucho miedo porque no sabemos qué es lo siguiente que puede pasar. A mí me han rajado las ruedas del coche y las familias con niños ya ni les dejan salir a la calle", nos ha contado.

Además, asegura que las autoridades no les han respondido a las numerosas denuncias que varios de los vecinos ya han interpuesto.

Esta vecina nos ha relatado cómo es su día a día: "Te encuentras un montón de basura en tú casa y a una vecina hasta llegaron a tirarle tampones para que se los comiesen los perros. Hay gritos constantes y las noches son horribles".

Aunque no saben cuántas personas hay de continuo en la casa, lo que pueden asegurar es que hay un continuo trasiego de personas que entra y sale en todo momento de allí.