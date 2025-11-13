Kathy recupera su vivienda tras cinco años de amenazas por parte de la inquilina

ValenciaDespués de cinco años de espera, juicios y desesperación, Kathy, una vecina de Moncofa (Castellón), ha conseguido recuperar su vivienda en un estado insalubre. La casa, que permaneció okupada desde 2020, presentaba graves desperfectos y acumulaciones de suciedad, con habitaciones llenas de excrementos de gato. La propietaria calcula unas pérdidas superiores a los 40.000 euros y asegura que el proceso ha sido “un calvario que me ha marcado para siempre”.

La historia comenzó en 2019, cuando Kathy alquiló su vivienda a una inquilina por 300 euros mensuales. Al cabo de un año, esta dejó de pagarle y, en octubre de 2020, comenzaron las amenazas hacia la propietaria. Ante la imposibilidad de hacerse cargo de los gastos, Kathy dejó de pagar los suministros, lo que provocó que la inquilina la denunciara hasta en tres ocasiones por coacciones. La propietaria tuvo que esperar a que se resolvieran esos juicios antes de poder denunciar la ocupación. “Los juzgados están colapsados, entras en una vorágine”, lamenta.

Cinco años de lucha

Desde que presentó la denuncia hasta que se celebró el juicio pasaron dos años de angustia y espera. Kathy recuerda ese periodo como un tiempo de impotencia e incertidumbre. Antes del juicio, incluso intentó alcanzar un acuerdo con la inquilina: “Le dije que le perdonaba los impagos a cambio de las llaves”, pero la mujer “le vaciló con conocer el Real Decreto”. Este pasado 11 de noviembre, Kathy por fin ha podido acceder de nuevo a su vivienda. Sin embargo, no siente que haya nada que celebrar. “No tengo nada que celebrar, queda mucho trabajo por delante y han sido cinco años para conseguir recuperar mi vivienda”, explica.

El interior del inmueble estaba completamente destrozado: paredes ennegrecidas, mobiliario roto, suciedad extrema y restos de animales. Lo que una vez fue su hogar se había convertido en una vivienda inhabitable. Durante todo este tiempo, Kathy trató de mantener la esperanza, aunque se sintió abandonada por las administraciones. Pese a que dio parte a Servicios Sociales, nunca acudieron al inmueble para comprobar el estado en el que vivía la okupa, que convivía con varios gatos. “Me ha fallado la administración y la justicia”, denuncia.

Críticas a la ley y al sistema judicial

Cabe destacar que Kathy es presidenta de Aprovij (Asociación de Propietarios de Viviendas contra la Inseguridad Jurídica), asegura que son muchos los propietarios que, como ella, se encuentran en la misma situación. Considera que el Real Decreto 11/2020 “protege a los que abusan del sistema”, ya que considera que ampara a personas que se aprovechan de las medidas sociales sin cumplir con sus obligaciones. Además, critica la intención del Gobierno de prorrogar la normativa, lo que considera “una vergüenza” y una muestra de la falta de protección a los propietarios.