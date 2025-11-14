Juan Tejón 14 NOV 2025 - 15:59h.

El supuesto asesino cuenta con detalle cómo la violencia se inicia cuando el dueño de la casa le descubre y le ataca

Los peritos forenses del triple crimen de Chiloeches dicen que los tres acusados sabían lo que hacían

El asesino de Chiloeches ha confesado el triple crimen en su declaración ante la Audiencia Provincial de Guadalajara. Es la primera vez que reconoce los hechos y habla abiertamente de por qué y cómo lo hizo. El acusado se enfrenta a prisión permanente revisable.

El supuesto asesino cuenta con detalle cómo la violencia se inicia cuando el dueño de la casa le descubre y le ataca: “Era muy fuerte. De hecho, me golpeó fuerte en el estómago”. Reconoce que no recuerda con claridad todo lo que ocurrió pero asume su autoría: "Sé que le daba a todo lo que se movía y gritaba, fui yo seguro".

"Con la cocaína te crees el rey del mundo, te crees Superman", asegura

El procesado relata que consumía cocaína "todos los días" y que la mezclaba con alcohol, éxtasis, metanfetamina y tusi: "Con la cocaína te crees el rey del mundo, te crees Superman". Antes del crimen, el presunto asesino reconoce que podía gastar 400 o 500 euros en una noche y que vivía atrapado en deudas "con gente chunga" a la que le tenía miedo.

"Hubiera hecho cualquier locura para drogarme. En esa situación, cualquier cosa. Me tiraba a un pantano vacío", afirma en la quinta sesión del juicio. Pero insiste en que su único objetivo era robar: "Era llevarme el dinero, salir rápido y fuera. Cuanto más robara, mejor, porque tenía deudas y necesitaba consumir".

"Me vino un golpe, un empujón, me fui contra el cristal", recuerda el procesado

Él relata que todo comenzó cuando fue sorprendido en el dormitorio principal, donde entró a oscuras y sin saber quién había dentro: "Me vino un golpe, un empujón, me fui contra el cristal". Según su versión, reaccionó con histeria y locura por las sustancias. Así, admite haber prendido fuego a la vivienda, aunque apunta que no recuerda cómo: "Empezó a quemarse conmigo dentro".

La estrategia de su defensa es rebajar su condena alegando que estaba bajo los efectos de las drogas: “Yo iba loquísimo, como un psicópata”. Fernando además dice que pretendía robar para pagar sus deudas y confirma que Cristian, el novio de la fallecida, fue quien le informó de que en la casa había objetos de valor. Detalle que éste ha negado.

El asesino ha pedido perdón a las víctimas y a sus amigos por implicarles en esto. La Fiscalía pide prisión permanente revisable para el supuesto asesino y cinco años a sus dos cómplices.