Agencia EFE 14 NOV 2025 - 13:19h.

Acuerdan la apertura de juicio contra el exdirector de una academia, acusado por 25 mujeres

Una de las acusaciones pide para el procesado cuatro años de prisión por delitos contra la intimidad

El juzgado de instrucción número 8 de Murcia ha acordado la apertura de juicio contra el exdirector de una academia de música y baile que ha sido acusado por 25 mujeres, entre alumnas y profesoras, de grabarles cuando se encontraban en el baño.

Según sostienen la Fiscalía y tres de las acusaciones particulares, que se encargan de la defensa de veinte de las veinticinco mujeres, el acusado consiguió durante varios años imágenes íntimas a través de cámaras que había instalado en los aseos de la academia.

La Fiscalía ha presentado ya su escrito de acusación, en el que solicita, por cada uno de los 25 delitos imputados, treinta meses de cárcel y multa de 18 meses, con una cuota diaria de seis euros, junto con una indemnización de seis mil euros para cada víctima.

El defensor de tres de ellas, el abogado Evaristo Llanos, indica en su escrito de acusación, al que ha tenido acceso EFE, que las imágenes fueron captadas entre los años 2012 y 2015 y archivadas en dispositivos digitales.

Delitos contra la intimidad y descubrimiento de secretos

Llanos acusa por tres delitos continuados contra la intimidad o descubrimiento de secretos, por cada uno de los cuales solicita cuatro años de prisión, multa de 24 meses con una cuota diaria de doce euros y una indemnización de doce mil euros por daños morales.

Y añade que esa suma es proporcionada al daño psicológico y moral sufrido por el desasosiego derivado de la violación de su intimidad y por el temor a que las imágenes captadas pudieran ser difundidas.