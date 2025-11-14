Los detenidos son dos varones de 21 y 28 años y ambos han ingresado en prisión

ValenciaAgentes de la Policía Nacional han detenido en Paterna (Valencia) a dos jóvenes de 21 y 28 años como presuntos autores de un delito de agresión sexual con penetración a una mujer. Los arrestos se produjeron pocos días después de los hechos, que tuvieron lugar el pasado 4 de noviembre sobre las 20:00 horas gracias a la rápida intervención y de los cuerpos policiales.

La actuación se inició cuando la Sala CIMACC 091 recibió un aviso en el que se alertaba de que una mujer podría haber sido agredida sexualmente en una calle de la localidad. Varias patrullas de la Policía Nacional y de la Policía Local se desplazaron de inmediato al punto indicado. A su llegada, los agentes encontraron a la víctima tendida en un banco, llorando y visiblemente afectada. La mujer relató que había sido atacada minutos antes por dos hombres. Ante su estado, los agentes solicitaron asistencia sanitaria y coordinaron su traslado a un centro hospitalario, activando el protocolo de atención integral a víctimas de agresiones sexuales, que incluye tanto asistencia médica como acompañamiento judicial especializado.

Las primeras averiguaciones permitieron reconstruir los momentos previos a la agresión. Según la investigación, la mujer se encontraba en un parque cercano cuando comenzó a sentirse indispuesta y se dirigió a una vivienda abandonada y en ruinas situada en las inmediaciones para hacer sus necesidades. En ese instante, dos hombres aprovecharon la oscuridad y el carácter poco transitado de la zona para acceder tras ella al inmueble. Una vez en el interior, los presuntos agresores habrían obligado a la víctima a consumir algún tipo de bebida alcohólica antes de someterla a tocamientos y sujetarla por la cabeza para inmovilizarla, mientras uno de ellos consumaba la agresión sexual con penetración. Tras cometer los hechos, ambos individuos huyeron del lugar. La investigación fue asumida por la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Comisaría de Policía Nacional de Paterna. Gracias a las pesquisas realizadas y a la información facilitada, los agentes lograron identificar y detener en poco tiempo a los dos presuntos responsables del ataque.

Detención y pase a disposición judicial

Los dos detenidos, uno de ellos con antecedentes policiales y en situación irregular en España, fueron arrestados tras ser identificados como los presuntos autores de la agresión. Fuentes policiales señalan que la colaboración entre unidades y la inmediatez con la que se activaron los protocolos resultaron fundamentales para esclarecer lo ocurrido. Una vez practicadas las detenciones, los jóvenes fueron trasladados a dependencias policiales, donde se instruyeron las diligencias correspondientes. Posteriormente, fueron puestos a disposición judicial donde se decretó el ingreso en prisión para ambos detenidos