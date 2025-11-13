Jorge Bergantiños 13 NOV 2025 - 16:47h.

El hombre de 56 años, vecino de Verín, habría huido al país vecino al conocer que le habían denunciado

El detenido se encuentra en prisión provisional en Portugal a la espera de ser traslado a nuestro país

Verín, OurenseLa Polícia Judiciária de Portugal detuvo el pasado 6 de noviembre en Chaves a un vecino de la localidad ourensana de Verín, que había sido denunciado por una supuesta agresión sexual sobre su sobrina de 11 años, a la que dejó embarazada. El hombre de 56 años, se habría fugado al país vecino al conocer que habían interpuesto la denuncia contra él. Las autoridades españolas emitieron una orden europea de arresto, que finalmente cumplió la Policía portuguesa en esa localidad fronteriza situada a tan solo 20 kilómetros de España.

El delito, según fuentes policiales lusas, se habría producido cuando el individuo “se aprovechó de un momento en que se encontraba a solas con la víctima, forzándola a realizar actos sexuales”. Unos hechos que, al parecer, habrían podido suceder hace varias semanas. Las mismas fuentes recuerdan que en España este tipo de conductas “tienen una pena máxima de 12 años”.

Tras el arresto a inicios de noviembre, fue presentado ante las autoridades judiciales lusas, que ordenaron su ingreso en prisión provisional. Por el momento, no se ha producido su traslado a Galicia ya que, según fuentes judiciales, aunque el juzgado encargado de investigar los hechos es el de Verín, todavía no hay información sobre el órgano judicial al que será trasladado. A pesar de ello, se espera que durante esta semana el detenido sea puesto a disposición judicial en España.

En cuanto el juzgado de Verín recibió la comunicación de estos hechos, estos fueron trasladados a la Fiscalía de Menores y a la Guardia Civil. Los agentes acudieron al domicilio del detenido pero no le encontraron. Es originario de Portugal, por lo que siguiendo la pista, activaron esa orden europea de detención para conseguir dar con su paradero.

Por el momento se desconocen más detalles sobre la supuesta agresión sexual. Una de las vías de investigación podría haber comenzado tras la visita de la menor junto a su madre al hospital de Verín, allí tras las pruebas pertinentes, los sanitarios habrían detectado que la niña de 11 años estaba embarazada.

Casos similares recientes en la provincia

Son casos de extrema gravedad en los que familiares o personas de confianza ejercen una violencia sexual sobre menores de edad. En la misma provincia de Ourense, el pasado 30 de octubre, un padre fue condenado a 15 años de cárcel por agredir sexualmente a su hija con discapacidad cuando la menor tenía entre 10 y 11 años. La madre de la menor fue la que dio la voz de alarma al percatarse de los hechos que sucedieron entre los años 2023 y 2024.

El juez de la Audiencia Provincial de Ourense recoge en la sentencia que es “el acusado merecedor del máximo reproche punitivo” porque atentó, “de manera reiterada, contra la indemnidad sexual de su hija con discapacidad". Además el procesado, no podrá comunicarse ni aproximarse a su hija durante 18 años y tendrá que pagarle una indemnización con 15.000 euros.

También, en Ourense, se encuentra en búsqueda y captura el profesor de música Martiño Ramos Soto, condenado a 13 años de cárcel por violar y vejar a una menor de manera continuada desde los 12 a los 16 años. Se encuentra en paradero desconocido desde mediados el mes de septiembre, cuando Ramos Soto se encontraba en libertad provisional. La Audiencia de Ourense lo decidió así, hasta que la sentencia fuera firme, ya que ni la fiscalía ni la acusación particular habían solicitado su ingreso en prisión provisional. El pasado 15 de septiembre, la Audiencia emitió una requisitoria de búsqueda y captura y una orden de detención e ingreso en prisión, que por el momento no ha surgido efecto.