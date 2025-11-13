Muere una niña de seis años en el incendio de una vivienda en Las Gabias, Granada

Alberto Rosa 13 NOV 2025 - 19:31h.

Otro menor ha resultado herido en el incendio, que se ha producido en la planta baja de una casa

Una niña de seis años ha muerto y otro menor ha resultado herido en el incendio de una vivienda este jueves en Las Gabias, municipio del área metropolitana de Granada, según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.

El suceso se ha producido en un inmueble de la calle San José en el núcleo de Gabia Grande a las 17,15 horas, cuando varios testigos han alertado de llamas en la planta baja de una casa y de un adulto atrapado en la planta superior junto con dos menores.

En el lugar han intervenido efectivos de Policía Local, Bomberos, Guardia Civil, la agrupación de voluntariado de Protección Civil y Cruz Roja, junto con los servicios de emergencias del Servicio Andaluz de Salud.

Según informa 'Ideal', las primeras hipótesis apuntan a que el incendio se ha originado en el salón de la vivienda. Una casa aunifamiiar de, al menos, dos plantas. A la llegada de los Bomberos, familiares de la menor han alertado al equipo de extinción de incendios de que la menor se encontraba en el interior. Los Bomberos de Granada atacaron las llamas para poder abrirse camino e intentar rescatar a la pequeña, pero desgraciadamente, sus esfuerzos resultaron en vano. El cadáver de la menor ha sido hallado en la planta baja.

El Ayuntamiento de Las Gabias ha expresado su "profundo pesar" por el fallecimiento de la menor en un comunicado que ha difundido en sus redes sociales y ha decretado este viernes 14 de noviembre día de luto oficial en la localidad, suspendiendo toda la actividad prevista.

El Ayuntamiento decreta este viernes día de luto oficial

"Desde la corporación municipal trasladamos nuestras más sinceras condolencias y nuestro cariño a la familia y allegados en estos momentos de inmenso dolor", han señalado en el comunicado.

"Como muestra de respeto y acompañamiento a la familia, el Ayuntamiento decreta un día de luto oficial, suspendiendo toda actividad prevista para el viernes 14 de noviembre de 2025", han continuado.

Finalmente, el Ayuntamiento ha querido agradecer a los servicios de emergencia y fuerzas de seguridad su trabajo. "Nuestro pueblo, unido hoy más que nunca, acompaña en el duelo a quienes más sufren esta irreparable perdida. Descanse en paz" ha concluido.