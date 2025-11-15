Pulseras de inteligencia artificial que detecta el miedo en las mujeres maltratadas

Noelia Camacho 15 NOV 2025 - 20:09h.

Un proyecto de pulseras de inteligencia artificial desarrolladas por la Universidad Carlos III no necesita ni denuncia ni que se las ponga el agresor

Desde BINDI llevan siete años desarrollando esta tecnología

Sólo el 20% de las mujeres víctimas de malos tratos se atreve a denunciar a su agresor. En datos de 2024: 7 de cada 10 asesinadas por violencia de género nunca habían denunciado a su maltratador. Sin esas denuncias, no hay protección policial, ni órdenes de alejamiento, ni pulseras, y las mujeres quedan totalmente desprotegidas.

Existe un proyecto de pulseras de inteligencia artificial desarrolladas por la Universidad Carlos III que no necesitan ni denuncia ni que se las ponga el agresor. BINDI es un sistema de inteligencia artificial para mujeres maltratadas cuyo funcionamiento es sencillo: la mujer simplemente tendría que apretar un botón, el botón de pánico, y eso la conectaría con la policía. Pero si no puede porque la están, por ejemplo, atacando, esta pulsera mediría sus pulsaciones, su temperatura corporal, incluso su sudor. Y esa señal también llegaría a la policía.

Así funcionan estas pulseras

"Lo que hace es incorporar inteligencia artificial para detectar el miedo en las mujeres", explica Celia López Ongil, investigadora principal del equipo UC3M4Safety para BINDI. Estela, superviviente de violencia de género, participa en el proyecto. "Teniendo en la orden de alejamiento, eres tú la que tienes el miedo", lamenta.

Para llevar a cabo el proyecto, le colocan sensores que miden sus reacciones mientras ve 14 vídeos de todo tipo. Con los violentos, su pánico se desata y así el algoritmo aprende. "Nos ayuda a ver diferencias si está sintiendo miedo o alegría", explican. Cuando sienta ese miedo con la pulsera puesta, el dispositivo avisará a la policía.

Claudia Llorente; ingeniera de telecomunicaciones y técnico de investigación en BINDI, explica que este método: "Es una respuesta mucho más rápida que sistemas que tenemos actualmente". Se trata de un método muy diferente a las pulseras actuales, donde la mujer no está obligada a denunciar y el maltratador no llevaría nada puesto.

Desde BINDI llevan siete años desarrollando esta tecnología, pero peligra: necesitan fondos. "Como poco, como poco, 50.000 euros al año", explican, mientras comparten que el Ministerio de Igualdad no se ha interesado por el proyecto.

Además de los fondos, también necesitan más mujeres supervivientes de maltrato para seguir probando este método cuyo objetivo son salvar 60 vidas al año.

Si alguna mujer superviviente de maltrato quiere participar en el proyecto, puede escribir a la dirección de correo electrónico uc3m4safety@uc3m.es.