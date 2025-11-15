Diana Areas fue hallada con cortes en todo el cuerpo en una zona común del edificio donde residía

Fue trasladada a un hospital, pero lo abandonó sin autorización y fue hallada sin vida en su edificio

La influencer Diana Areas, conocida en redes sociales por su contenido sobre nutrición y fitness, ha sido hallada muerta a lo 39 años de edad. Su cuerpo sin vida ha sido encontrado en la zona común del edificio donde residía en Río de Janeiro, Brasil.

Sobre las 6:30 horas de la madrugada del jueves 13 de noviembre, Diana Areas fue hallada con cortes en todo el cuerpo en una zona común del edificio donde residía, ubicado en la Avenida Manhães Barreto, en el barrio Parque Tamandaré, en Campos dos Goytacazes.

Inmediatamente, fue trasladada al Hospital Ferreira Machado (HFM), según la información del Cuerpo de Bomberos citada por Campos Expresso.

Abandonó el hospital sin autorización

Una vez allí, Diana Areas “abandonó el hospital sin autorización”, según confirmó la oficina de prensa del Hospital Ferreira Machado.

Tras salir del hospital sin el alta correspondiente, Diana habría regresado al edificio en el que vivía, donde más tarde fue hallada muerta.

Sobre las 12:30 horas de ese día, el cuerpo de la influencer fue trasladado al Instituto Médico Legal (IML) de Campos dos Goytacazes para los procedimientos periciales.

La Policía Civil de Campos dos Goytacazes ha iniciado una investigación para determinar la causa exacta de su muerte.

Contaba con más de 200.000 seguidores

Diana Areas era muy conocida en las redes sociales. En Instagram, donde contenido sobre salud, nutrición y estilo de vida, contaba con más de 200.000 seguidores.

La noticia de su fallecimiento ha conmocionado a sus seguidores. Cinco días antes de morir, Diana Areas hizo una última publicación, que se ha llenado de mensajes de condolencias.