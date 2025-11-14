La Policía Nacional detiene en Albacete a un fugado de prisión desde 2022
Este varón cambiaba de manera continua de domicilio, a fin de dificultar su localización, siendo auxiliado por diversos familiares
En una operación dirigida por la Policía Nacional, se ha localizado y detenido en Albacete a un varón que se encontraba fugado de la justicia desde principios de 2022. Según ha informado la propia Policía en nota de prensa, el individuo aprovechó un permiso penitenciario para darse a la fuga mientras cumplía condena en un centro penitenciario, quedándole por cumplir más de ocho años de prisión por diversos delitos, entre los que destacan robo con violencia y robo con fuerza en las cosas.
En el momento de su detención, realizada en octubre pero conocida ahora, el fugitivo tenía seis órdenes judiciales de búsqueda y detención pendientes, relacionadas con quebrantamiento de condena, conducción temeraria y falsedad documental. La Policía destacó que “su localización era prioritaria debido a la peligrosidad y reincidencia delictiva del detenido”.
Las investigaciones revelaron que el hombre cambiaba de manera constante de domicilio para dificultar su localización, contando además con la ayuda de diversos familiares. Durante las actuaciones policiales, se pudo constatar que había extremado sus precauciones, no abandonando nunca las inmediaciones de su último domicilio y adoptando medidas que complicaban su seguimiento.
Finalmente, previa autorización judicial, se llevó a cabo un dispositivo de entrada y registro en su domicilio, donde fue finalmente detenido sin incidentes. Fuentes policiales señalaron que “la coordinación entre distintas unidades ha sido clave para dar con su paradero, demostrando la eficacia de los protocolos de búsqueda de fugados”.
Con esta detención, las autoridades confían en que se pueda garantizar la seguridad de la ciudadanía y que el fugitivo cumpla íntegramente el resto de su condena. La Policía Nacional continúa investigando posibles colaboraciones externas que facilitaran su ocultamiento durante más de un año.